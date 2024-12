Francúzski policajti posielajú ľudí z ulíc domov, individuálne športovanie je povolené

17.3.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzski policajti začali od utorka od 12:00 patrolovať po francúzskych mestách a posielajú každého, kto vonku neplní žiadnu nevyhnutnú misiu, naspäť domov. Vynucujú tak nariadenie, ktoré v pondelok večer v súvislosti s bojom proti šíreniu koronavírusu oznámil v prejave k národu francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Nenechajú padnúť žiadny podnik

Parížania sa na svoje vyľudnené mesto pozerajú zo svojich okien a balkónov, pričom sporadicky sa v uliciach objaví bežec či cyklista, keďže športové aktivity, za predpokladu, že sa im ľudia venujú jednotlivo a nie v skupinkách, sú povolené.

"Sme vo vojne," povedal v pondelok Macron a neskôr to ešte vo svojom prejave viackrát zopakoval. Nariadenie nevychádzať z domu bude podľa neho zatiaľ platiť 15 dní. Francúzsko tiež zatvára hranice s okolitými krajinami, a odkladá plánované druhé kolo regionálnych volieb.

Macron tiež sľúbil, že vláda nenechá padnúť žiadny podnik, ktorý by situácia okolo koronavírusu bez štátneho zásahu zruinovala. Toto bude podľa neho platiť pre všetky druhy firiem, od tých najväčších až po tie najmenšie.

Na svete sa nakazilo vyše 188-tisíc ľudí

Na celom svete sa koronavírusom nakazilo už vyše 188-tisíc ľudí a 7 499 osôb ochoreniu podľahlo. Najviac obetí, 3 226, pochádza z Číny, kde sa však už šírenie nákazy podarilo dostať pod kontrolu. Nasleduje Taliansko s 2 158, Irán s 988, Španielsko s 510, Francúzsko so 148 a Spojené štáty s 85 obeťami.

Rakúsko hlási tri obete a 1 332 nakazených, Česká republika 383 nakazených, Poľsko päť obetí a 221 nakazených. Na Slovensku sa nákaza potvrdila u 84 ľudí, v Maďarsku u 50 a na Ukrajine u siedmich. V Maďarsku aj na Ukrajine zaznamenali už aj prvú obeť.

