Foto: Sochu Zajaca vydražili za rekordných 91 miliónov dolárov

NEW YORK 16. mája (WebNoviny.sk) - V aukčnom dome Christies v New Yorku v stredu večer vydražili za 91 miliónov dolárov (v prepočte približne 81,4 milióna eur) sochu Zajac amerického výtvarníka Jeffa Koonsa.

Je to zároveň najdrahšie dielo žijúceho umelca, aké sa kedy podarilo predať na aukcii. Predchádzajúci rekord sa podaril v rovnakom aukčnom dome v novembri, keď za 90,3 milióna dolárov vydražili Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), ktorý namaľoval David Hockney.

Koonsov Zajac je vyrobený z nerezovej ocele a meria približne 92 centimetrov. Pochádza zo zbierky, ktorú vlastnil zosnulý americký podnikateľ Samuel Irving Newhouse Jr..

Zástupcovia Christies predpokladali, že ho vydražia za 50 miliónov až 70 miliónov dolárov (približne 44,7 milióna až 62,6 milióna eur), no po desiatich minútach od začiatku aukcie sa cena vyšplhala na 80 miliónov (zhruba 71,5 milióna eur), pričom spolu s poplatkami je finálna suma 91 075 000 dolárov (približne 81,4 milióna eur).

Na stredajšom podujatí vydražili viac ako 50 diel za približne 540 miliónov dolárov (približne 482,9 milióna eur).

Koonsov Zajac je vyrobený z nerezovej ocele a meria približne 92 centimetrov.

Najčítanejšia najnovšia správa

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené