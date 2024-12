Foto: Ministri Érsek a Palkovics skontrolovali stavbu mosta cez Dunaj a dohodli sa na novom cez Ipeľ

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) - Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek spolu s ministrom inovácií a technológií Maďarska Lászlóom Palkovicsom v utorok skontrolovali výstavbu nového cestného mosta cez Dunaj medzi Komárnom a Komáromom.

Mierne meškanie

Do užívania by ho mali odovzdať v budúcom roku. Ministerstvo dopravy a výstavby SR o tom informovalo agentúru SITA v tlačovej správe. Spoločný projekt oboch krajín s celkovým rozpočtom vyše 117 miliónov eur je financovaný zo zdrojov Európskej únie cez Nástroj na prepájanie Európy. Z celkového rozpočtu projektu získalo Slovensko z prostriedkov EÚ viac ako 47 miliónov eur, Maďarsko môže počítať s príspevkom vyše 52 miliónov eur.

"Po minuloročnom miernom meškaní pokračujú v súčasnosti stavebné práce v plnom rozsahu. Spoločne s maďarskou stranou urobíme všetko pre to, aby začal tento most slúžiť verejnosti v budúcom roku," povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) po obhliadke staveniska na maďarskej aj slovenskej strane.

Hlavná cesta s dvomi pruhmi

Nový most cez Dunaj bude postavený dvesto metrov vyššie od existujúceho železničného mosta. V súčasnosti je v Komárne pre osobnú automobilovú dopravu prístupný len Alžbetin most z roku 1892.





Nový most bude asymetrický s jedným pylónom s výškou okolo 90 metrov a so závesnými káblami. Momentálne sú vybudované umelé ostrovy pre mostné piliere. Cez most povedie hlavná cesta s dvoma jazdnými pruhmi.

"Na most nadväzujú príjazdové cesty, ktoré si každá krajina buduje sama. Na slovenskej strane staviame šesťstometrový cestný úsek s dvoma jazdnými pruhmi pripojený k ceste I/63 kruhovým objazdom. Stavebné práce idú v súlade s harmonogramom a ich dokončenie je viazané na hotové mostné teleso," uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká.

Podporia cezhraničnú spoluprácu

Obaja ministri počas spoločného stretnutia podpísali aj dohodu o vybudovaní mosta cez Ipeľ. "Výstavbou mosta nad riekou Ipeľ medzi obcami Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk sa podporí cezhraničná spolupráca, voľný pohyb osôb za účelom práce alebo štúdia a prispeje sa k celkovému rozvoju dotknutých regiónov," priblížila Ducká.





Most bude postavený v mieste pôvodného mosta zničeného počas druhej svetovej vojny. "Most bude určený pre medzinárodnú osobnú a nákladnú dopravu do maximálnej celkovej hmotnosti 3,5 tony, ale aj pre peších a cyklistov. Predpokladané náklady za Slovenskú republiku budú v celkovej výške 1 276 324 eur," dodala Ducká.

Financovanie výstavby mosta je plánované z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014 - 2020, z príspevku štátu a zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja.





Nový most medzi mestami Komárno a KomáromFoto: facebook.com/ministerstvo.dopravy





Ministri Árpád Érsék a László Palkovics skontrolovali stavbu mostu medzi mestami Komárno a Komárom. Komárno, 28. mája 2019Foto: facebook.com/ministerstvo.dopravy

