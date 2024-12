Firmy majú počas koronakrízy problémy, počet ohrozených zamestnancov na Slovensku výrazne vzrástol

21.12.2020 (Webnoviny.sk) - Počet ohrozených pracovných miest pre pandémiu na Slovensku medziročne vzrástol o 30 percent. V tlačovej správe to uviedla poradenská spoločnosť Bisnode.

Kým počas celého minulého roka spoločnosť evidovala 21 648 ohrozených zamestnancov, do novembra tohto roka už išlo o 30 616 ohrozených zamestnancov.

Podobná situácia v Česku

Najväčší počet ohrozených firiem zaznamenala poradenská spoločnosť vo februári (1 084), teda pred vypuknutím pandémie, no zároveň aj v septembri (935) a júni (867). "Najrekordnejšie mesiace v počte prírastkov zasiahnutých pracovných miest kvôli firmám, ktoré sa ocitli v problémoch, boli máj (4 832), jún (4 683) a august (4 360), teda v obdobiach, kedy šírenie pandémie a opatrenia zo strany vlády naberali na obrátkach,“ tvrdí analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Podobná situácia je podľa nej aj v susednej Českej republike. Aj tam, podobne ako na Slovensku, narástol medziročne počet ohrozených pracovníkov o tretinu. Tam má obavu o prácu v dôsledku toho, že ich zamestnávateľ má problémy, až 61 300 občanov.

Problémy firiem s vyšším počtom zamestnancov

Poradenská spoločnosť Bisnode v uplynulých mesiacoch zaviedla vlastný tzv. korona index, v ktorom týždenne monitoruje stav ohrozených firiem a ohrozených zamestnancov. Popisuje pritom aktuálny vývoj v domácom firemnom prostredí, ktoré môže ovplyvniť budúcnosť ekonomiky a spoločnosti. Do skupiny ohrozených spoločností patria firmy, na ktoré bol vyhlásený konkurz, konkurzné či reštrukturalizačné konanie, spoločnosť sa nachádza v dočasnej ochrane alebo v likvidácii, pričom počet ohrozených zamestnancov predstavuje súčet ľudí, ktorí v uvedených podnikoch pracujú.

"Do konca novembra sme zaznamenali 7 894 prípadov takýchto ohrozených firiem, pričom za celý minulý rok sa v podobnej situácii nachádzal podobný počet spoločností (7 675). To, čo rekordne narástlo je však počet ohrozených zamestnancov. Z toho sa dá dedukovať, že do problémov sa dostali spoločnosti, ktoré u seba zamestnávajú väčší počet ľudí,“ upozornila Štěpánová.

