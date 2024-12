Finportal mení vizuálnu identitu

3.12.2019 (Webnoviny.sk) -

Nová vizuálna identita najväčšieho broker poolu na Slovensku prichádza po 10 rokoch. Súvisí s významnou zmenou – posilnením obchodných sietí svojich partnerov prostredníctvom rozšírenia obchodných aktivít na koncového klienta. Spoločnosť Finportal poskytuje servisné služby pre nezávislých obchodníkov a obchodné skupiny. V týchto dňoch však spúšťa predaj online produktov pre koncových klientov.

"Po 10 rokoch na trhu ako servisná spoločnosť sme dospeli do bodu, že vieme naďalej rozvíjať špičkové podporné služby pre našu obchodnú sieť a na rovnakej úrovni máme čo ponúknuť aj klientom. Vyvíjame pre nich vlastné online riešenia s najširšou ponukou porovnávaných produktov. Uplatňujeme tak náš základný princíp slobody v rozhodovaní nielen pre obchodných partnerov, ale aj pre klientov," hovorí riaditeľ marketingu spoločnosti Finportal Ondrej Šupa. "Z pohľadu marketingu a komunikácie je to veľký míľnik - koordinovať dve vetvy komunikácie pod jednou značkou. Veríme, že nám v tom pomôže aj nová vizuálna identita."

Finportal vsadil pri kreovaní nového loga na minimalizmus a nadčasovosť. "V novom logu sme chceli udržať len najnutnejšiu mieru konzervativizmu príznačného pre náš segment. Pomohli sme si minimalistickým prístupom v podobe čistej typografie so symbolom v písmene F. Ten nám vďaka skvelej práci grafického dizajnéra Balázsa Szarku stačil na rozpracovanie do vizuálne zaujímavej a tvárnej identity." Spoločnosť pripravuje pre klientov a obchodných partnerov nový web, ktorý obom cieľovým skupinám poskytne potrebné informácie o produktoch a službách. Novej obchodnej stratégii a firemnej identite prispôsobuje aj komunikačnú stratégiu, ktorá sa presúva na sociálne siete a online médiá. Do online prostredia presúva aj predaj samotných produktov, hlavne v oblasti neživotného poistenia.

Jeden z najlepších porovnávačov produktov na trhu najpoistenie.sk, ktorý prevádzkuje Finportal je vlajkovou loďou medzi online nástrojmi spoločnosti. Teraz prešiel výrazným redizajnom po obsahovej aj vizuálnej stránke, aby sprostredkovatelia a koncoví klienti našli jednoducho a rýchlo najvýhodnejšie poistenie bez poplatkov navyše. "Ak chcete poistiť seba, svoj majetok alebo aktivity, najpoistenie.sk vám nájde najlepšiu a najvhodnejšiu ponuku. Cez náš portál môžete uzavrieť zmluvu bezplatne, alebo za cenu rovnakú prípadne lepšiu ako v poisťovni. Spolupracujeme so všetkými slovenskými poisťovňami, takže ponuka je skutočne objektívna.," uzavrel Ondrej Šupa.

