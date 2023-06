Film Buď chlap! ukáže, či u Slovákov funguje žáner feel-good filmov (video)

Do kín mieri snímka Buď chlap!, ktorá ukáže, či žáner tzv. feel-good filmov funguje aj u slovenských divákov.

A to v kombinácii s českými hereckými menami ako Jakub Prachař, Tereza Ramba, Ondřej Sokol či Sabina Remundová. Filmovú novinku predstavili tvorcovia a herci v stredu v Bratislave.

Dej filmu, ktorého názov nabáda fotografa Pavla, aby sa stal správnym mužom pre ženu svojho srdca, sa odohráva z veľkej časti v prostredí Vysokých Tatier, kam Jakub Prachař v úlohe Pavla vyrazí na chlapský kurz. "Ostatní nakrúcajú skôr s Tatrami v pozadí, my sme sa ale vydali s hercami, štábom aj technikou do miest, kam sa odhodlá máloktorý filmár," uviedol k snímke režisér Michal Samir.

Režisér Michal Samir potvrdil, že Buď chlap! patrí do žánru feel-good filmov. "Trošku sme bojovali so žánrovým zaradením, je to trochu rodinné, trochu komédia, romanca, trochu dobrodružné, survival, nie je to vyhranené. Ale keď sme film videli v celku, došlo nám, že je to oddychová, príjemná snímka pre celú rodinu," priblížil Samir.

"Súhlasím, že ide o žánrovo čistý film, feel-good film je presné označenie," potvrdil Prachař. "Budem dlho spomínať na to, že sa dá zamrznúť v rieke alebo pošmyknúť na snehu aj v máji, na to sa nedá nikdy zabudnúť," komentoval náročné nakrúcanie v Tatrách. Jeho Pavel sa chystá absolvovať kurz pod vedením bývalého "mariňáka" Weisnera, ktorého hrá Ondřej Sokol. "Weisner je chlapík, ktorý prešiel peklom, bol u amerických SEALov, vo francúzskej cudzineckej légii, zachránil veľa životov, prežil mnoho bojov... Akurát, že nič z toho nie je pravda," naznačuje herec, režisér a moderátor.

Hlavnú ženskú hrdinku, kvôli ktorej sa Pavel rozhodne stať skutočným chlapom prostredníctvom špeciálneho kurzu v horách, hrá Tereza Ramba. "Moja postava je veľmi sympatická, mladá, krásna, bezdetná žena, za ktorú tak trochu rozhoduje rodina. Ale ona sa búri," približuje herečka dcéru úspešných architektov s nalinkovaným životom. V postavách rodičov sa diváci môžu tešiť na Ivanu Chýlkovú a Igora Bareša.

Film Buď chlap! vstúpi do kín 23. marca.

