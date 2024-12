Fico s návrhom neuspel, program mimoriadnej schôdze o zlate nezískal dosť hlasov

4.12.2019 (Webnoviny.sk) - Parlament zaväzovať centrálnu banku k presunu slovenského investičného zlata z Lodnýna na Slovensko nebude. Poslanci totiž nezahlasovali za program mimoriadnej schôdze, ktorej jediným bodom bol práve návrh poslancov za Smer-SD pod vedením predsedu strany Roberta Fica.

Za program schôdze zahlasovalo 59 poslancov

Navrhovaným uznesením mal parlament požiadať Národnú banku Slovenska (NBS), aby prijala všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré budú v čo najkratšom čase viesť k návratu investičného zlata z Bank of England na územie Slovenska.

Uznesenie hovorilo o rizikách spojených s predpokladanou finančnou krízou, pokračujúcou procedúrou brexitu a o rozhodnutiach viacerých krajín stiahnuť zlato z Bank of England na svoje územia. Za program schôdze okrem poslancov Smeru-SD a SNS zahlasovali už iba dvaja poslanci koaličného Mosta-Híd a niekoľkí nezaradení poslanci. Celkovo tak získal iba 59 hlasov od 118 prítomných zákonodarcov.

O zámere vrátiť investičné zlato späť na Slovensko hovoril predseda Smeru-SD na minulotýždňovej tlačovej besede "Hovoríme o zlate vo váhe 31,7 tony v celkovej hodnote približne 1,3 miliardy eur," povedal. Ročná miera zhodnotenia tohto zlata sa podľa neho pohybuje len na úrovni 0,2 % až 0,4 %. "To je nič, to nemá absolútne žiadny význam," tvrdí. Ale podľa neho ide skôr o to mať zlato "doma" pod kontrolou.

Fico dával za vzor iné krajiny

Ako skonštatoval, investičné zlato sa v Anglicku nachádza už dlhodobo. Ide o rozhodnutie ešte československej vlády v minulosti, ktorá podľa Fica bránila tomu, aby sa k tomuto zlatu dostali fašisti. Krajiny, ako Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko a Nemecko podľa Fica zlato z Anglicka stiahli pod vlastnú kontrolu.

Dôvodom na takýto krok je podľa neho riziko hroziacej hospodárskej a finančnej krízy. Je tu zároveň vlečúci sa proces brexitu. "Nestabilita je pomerne veľká," povedal Fico. Po vzore iných krajín by tak podľa neho malo urobiť aj Slovensko, aby sa investičné zlato vrátilo na územie Slovenska.

Za program schôdze nezahlasovali ani poslanci za opozičnú SaS, ktorí ešte krátko pred jej začiatkom avizovali, že v prípade jej konania navrhnú k uzneseniu Smeru-SD pozmeňujúci návrh. Tvrdili totiž, že akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa slovenského investičného zlata musí byť podložené odbornou analýzou.

Podľa ich pozmeňujúceho návrhu by NBS musela podľa poslanca za SaS Mariána Viskupiča pri presune zlata konať až v prípade, keby sa na základe odborných analýz identifikovali významné riziká jeho držby v Londýne.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

