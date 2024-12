Falošná nemecká dedička v USA spáchala viacero trestných činov finančného charakteru

3.4.2021 (Webnoviny.sk) - Americké imigračné úrady zadržali falošnú nemeckú dedičku, ktorá spáchala viacero trestných činov finančného charakteru. Tridsaťročná Anna Sorokinová teraz čelí vydaniu do vlasti. Informoval o tom spravodajský web BBC.

Spomenutá žena vystupovala pod falošnou identitou ako Anna Delvey a vydávala sa za bohatú newyorskú prominentku. Vlani v apríli ju však uznali vinnou z okradnutia bánk a hotelov, ktorým spôsobila škodu viac ako 200-tisíc dolárov.

Sorokinová predstierala, že má vo fonde v Európe sumu 60 miliónov dolárov. Tento podvod jej vychádzal niekoľko rokov a vďaka falošnej identite si dopriala luxusný život. Často používala sfalšované finančné dokumenty a dokonca od jednej banky dostala úver vo výške 100-tisíc dolárov.

Nakoniec ju uznali vinnou v prípade ôsmich trestných činov, spod obžaloby v ďalších dvoch bola oslobodená. Odsúdili ju na 4 až 12 rokov väzenia, no vo februári tohto roka ju podmienečne prepustili.

Nevšedný podvod sa rozhodla speňažiť. Spoločnosť Netflix jej zaplatila 320-tisíc dolárov a mohla tak uhradiť škody tým, ktorých oklamala.

(1 EUR = 1,1746 USD)

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

