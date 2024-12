Európsky parlament pripravil pôdu pre reformu financovania Únie, zavedú sa nové zdroje príjmov

26.3.2021 (Webnoviny.sk) - Európsky parlament (EP) schválil tri právne predpisy v oblasti implementácie systému vlastných zdrojov Európskej únie (EÚ), čím pripravil pôdu pre reformu financovania únie a zavedenie nových zdrojov jej príjmov.

Ako EP informoval v tlačovej správe, poslanci v stredu a vo štvrtok schválili jedno vykonávacie a dve operačné nariadenia týkajúce sa metód výberu alebo sprístupňovania osobitných vlastných zdrojov, ktoré tvoria príjem do rozpočtu EÚ.

Prebieha ratifikácia

Všetky tri právne predpisy sú spojené s kľúčovým rozhodnutím o vlastných zdrojoch, ktoré parlament schválil v septembri a Rada v decembri minulého roka.

V súčasnosti sa uskutočňuje ratifikácia tohto rozhodnutia členskými štátmi, pričom do 18. marca ho ratifikovalo 13 z 27 krajín EÚ.

Tie sú potrebné na zaistenie bezproblémového fungovania zreformovaného systému príjmov rozpočtu EÚ.

Nový poplatok za plasty

Poslancami aktuálne schválený balík opatrení vstúpi do platnosti bezprostredne po tom, ako členské štáty ratifikujú rozhodnutie o vlastných zdrojoch. Účinnosť však nadobudne spätne od 1. januára 2021.

Zavedie sa ním nový poplatok za plasty ako prvý z rôznych nových zdrojov príjmov EÚ, ktoré budú zavádzané postupne do roku 2026.

Rozhodnutie o vlastných zdrojoch umožní únii požičať si 750 miliárd eur na financovanie plánu obnovy EÚ pre budúce generácie.

Počas rokovaní o dlhodobom rozpočte EÚ (Viacročnom finančnom rámci) na obdobie rokov 2021 -2027 sa poslancom podarilo presadiť právne záväzný kalendár zavádzania nových zdrojov príjmov EÚ.

Plán počíta s tromi krokmi

Tento plán zavedenia vlastných zdrojov Únie počíta s tromi krokmi. Prvým je predstavenie príspevku z plastov v januári 2021, predloženie nových legislatívnych návrhov týkajúcich sa mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach, digitálnej dane a systému na obchodovanie s emisiami do júna 2021.

V druhom kroku Rada prerokuje tieto nové zdroje príjmov najneskôr do 1. júla 2022 s cieľom zaviesť ich do 1. januára 2023 a v treťom kroku komisia do júna 2024 navrhne ďalšie nové vlastné zdroje financovania EÚ, ktorých súčasťou by mohla byť daň z finančných transakcií a finančný príspevok súvisiaci s podnikovým sektorom alebo nový spoločný základ dane z príjmov právnických osôb.

Rada prerokuje tieto nové zdroje príjmov EÚ najneskôr do 1. júla 2025 s cieľom zaviesť ich do 1. januára 2026.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu