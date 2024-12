Europoslanci si zaspomínali na zosnulého Sassoliho, bol pravým Európanom a Beňová ho označila za najslušnejšieho politika

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP) hodnotia jeho náhle zosnulého predsedu Davida Sassoliho veľmi pozitívne a jeho smrť považujú za stratu.

Pre agentúru SITA vyjadrili, že pre Sassoliho bola Európska únia na prvom mieste a zastával sa aj ochrany ľudských práv či slobody médií.

Slušný a priateľský politik

Michal Šimečka (PS/RE) si bude Sassoliho pamätať najmä ako presvedčeného Európana, slušného a priateľského politika, ktorý sa usiloval o konsenzuálne riešenia. „Odišiel príliš skoro a jeho hlas bude v EP chýbať,“ povedal.

Europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH/EPP) si pripomenula stretnutie so Sassolim v marci 2021, hneď po tom, ako bola s ďalšími europoslancami zaradená na sankčný zoznam Číny, keď jej predseda EP vyjadril solidaritu a ponúkol aj právnu asistenciu. „Vážila som si na ňom ústretovosť a kolegialitu, a to aj napriek našim rozdielnym politickým názorom či pozíciám v rôznych otázkach,“ podotkla.

Prívetivý a srdečný človek

Vladimír Bilčík (Spolu/EPP) si na Sassolim vážil, že ako bývalý novinár sa obzvlášť zasadzoval za nezávislé médiá a v EP podporoval prácu pri monitorovaní demokracie, médií a spravodlivosti na Slovensku.





„Takisto podporoval ochranu ľudských práv a demokratizačné úsilie EP mimo EÚ, zvlášť na západnom Balkáne či v Rusku. Bol prívetivým a srdečným človekom,“ povedal europoslanec. Predčasná a náhla Sassoliho smrť veľmi zaskočila Ivana Štefanca (KDH/EPP).

Spomína na neho ako na rozvážneho, vytrvalého a pracovitého človeka, ktorý hľadal kompromis. „Napriek tomu, že bol z iného politického tábora, vždy rešpektoval aj cudzí názor a sledoval spoločný cieľ. Bol skutočným Európanom a podporovateľom európskej integrácie," konštatoval.

Mal blízko k ochrane prírody

Monika Beňová (Smer-SD/S/D) Sassoliho označila za najslušnejšieho politika, akého kedy spoznala. Zároveň bol podľa nej ústretový, uvážlivý a čestný. Europoslanec Miroslav Číž (Smer-SD/S/D) konštatuje, že EP Sassoliho smrťou prišlo o presvedčeného Európana a veľmi slušného politika, ktorý sa zasadzoval aj za práva najslabších a najzraniteľnejších.





„Ukážkou toho je nie len jeho posledný oficiálny video-odkaz, ktorý bol zverejnený pred Vianocami, ale aj jeho rozhodnutie počas pandémie využiť kuchyne EP na prípravu jedál pre ľudí v núdzi a zdravotníkov,“ zdôraznil.

Podľa Eugena Jurzycu (SaS/ECR) bol zosnulý predseda EP pracovitý a slušný človek, ktorý konal tak, ako deklaroval. Martin Hojsík (PS RE) Sassoliho vnímal ako človeka s dobre nastaveným morálnym kompasom, ktorý Európu vnímal ako miesto spolupráce a mieru.





„Mal blízko aj k ochrane prírody,“ povedal. Podľa Michala Wiezika (PS/RE) bol Sassoli definíciou Európana. „Pri manažovaní praktického fungovania parlamentu počas COVID pandémie mi niekedy chýbala väčšia diskusia, no inak parlament viedol profesionálne a bezproblémovo. V rámci politickej agendy som s ním žiaľ nemal to šťastie prísť do bližšieho kontaktu,“ uviedol.

Politik so sociálnym cítením

Europoslanec Peter Pollák (OĽaNO/EPP) so Sassolim spolupracoval pri príležitosti spomienky na obete holokaustu či pri organizácii Rómskeho týždňa, ktorá sa konal pod jeho záštitou. „Bol to človek otvorený a ľudský. Bol to politik so sociálnym cítením,“ uzavrel.





David Sassoli zomrel v utorok 11. januára nadránom. Správu oznámil jeho hovorca Roberto Cuillo na sociálnej a mikroblogovacej sieti. Sassoli vo veku 65 rokov zomrel v nemocnici v talianskom meste Aviano. Hospitalizovaný bol od konca decembra pre vážne komplikácie v dôsledku dysfunkcie imunitného systému.

