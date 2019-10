Europarlament je pripravený schváliť brexit s dohodou, Únia a Británia sú blízko finále

17.10.2019 (Webnoviny.sk) - Európsky parlament je pripravený brexit s dohodou schváliť. Vyrokované podmienky sú prísľubom pre dobré vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Vo štvrtok podvečer to uviedli na spoločnej tlačovej konferencii po prvom rokovacom dni samitu EÚ v Bruseli predseda Európskej rady Donald Tusk, predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a hlavný brexitový vyjednávač EÚ Michel Barnier.

Dohoda dáva pokoj

Dohodu o brexite musí okrem Európskeho parlamentu schváliť aj britský. Európska únia a Británia sú podľa Donalda Tuska veľmi blízko finále.

„Chcem sa poďakovať vyjednávačovi Barnierovi a jeho tímu za ich prácu. Ešte včera dohoda moc blízko nebola, dnes už je. Dohoda dáva pokoj okrem Britov aj obyvateľom Európskej únie. Kompromis ohľadom Írska a Severného Írska nám dáva pokoj. Rovnako tak aj vyrokované podmienky trhu. Teraz musíme čakať na hlasovanie oboch parlamentov. Británia ostáva v mojom srdci a ak sa rozhodne do EÚ vrátiť, dvere bude mať otvorené,“ povedal po prvom dni samitu EÚ Donald Tusk.

Dohoda dáva podľa Jeana-Clauda Junckera obyvateľom EÚ okrem pokoja aj istoty a mier.

„Dohoda je skutočným textom. Dáva istoty, mier a pokoj Európanom žijúcim v Británii a rovnako tak aj naopak. Zmluva ochraňuje Írsko a aj náš trh. Zároveň sme do zmluvy zahrnuli aj naše návrhy, ako má pokračovať politický dialóg po vystúpení Británie z EÚ. Som rád, že sme dohodu dosiahli,“ uviedol v Bruseli Juncker.

Práca oboch strán

Podľa hlavného vyjednávača EÚ Michela Barniera únia pozorne a dôsledne počúvala požiadavky Británie a Európanov, ktoré by mali byť zahrnuté do dohody.

„Dohoda je výsledkom práce oboch strán. Počúvali sme pozorne a dôsledne, čo by sme mali do dohody zahrnúť. Bolo to náročné, ale uspeli sme spoločne s Britániou. Všetky potrebné údaje o dohode budú v krátkom čase zverejnené. Všetko, čo sa týka obchodu, hraníc, obyvateľov a podobne. Potrebujeme do konca októbra schváliť dohodu oboma parlamentmi. Potom sa tešíme na spoločné rokovania s Britániou na ďalšom pokračovaní našej spolupráce,“ uzavrel Barnier.





