Energetici sú pre pandémiu pripravení vyjsť v ústrety domácnostiam, ponúknu im splátkové kalendáre

Najväčší dodávatelia energií sú pripravení ponúknuť domácnostiam splátkové kalendáre, ak nebudú pre pandémiu koronavírusu schopní splácať účty za energie. Zvýšený záujem o splátky za dodávky elektriny či plynu evidujú ZSE Energia ako aj Stredoslovenská energetika.

Zaznamenali nárast žiadostí

„V prvom polroku tohto roka sme zaznamenali nárast žiadostí o poskytnutie plánov splátok o približne 20 % v porovnaní s prvým polrokom minulého roka,“ uviedol pre agentúru SITA Peter Bednár z úseku komunikácie ZSE Energia.

„Evidujeme zvýšený záujem svojich odberateľov o splátkové kalendáre. Tento je porovnateľný s rokom 2020, kedy od začiatku pandémie záujem o splátkové kalendáre stúpol,“ dodala hovorkyňa Stredoslovenskej energetiky Michaela Krivá. Východoslovenská energetika (VSE) ako aj Slovenský plynárenský priemysel (SPP) momentálne pre pandémiu neevidujú zvýšený záujem zo strany domácnosti o splátkové kalendáre.

K ústretovosti ich vyzval aj úrad

„Na druhej strane počas celej doby trvania pandémie zaznamenávame rast dodávky domácnostiam. V minulom roku to bolo v priemere približne o 10 % a priemerná výška nedoplatku na vyúčtovacej faktúre sa pohybovala v rozpätí 30 až 40 eur,“ upozornila hovorkyňa VSE Katarína Šulíková.





Všetci najväčší dodávatelia energií sú pri neschopnosti splácať svoje účty za energie pripravení vyjsť v ústrety svojim zákazníkom. Dodávateľov k ústretovosti ku svojim odberateľom vyzval aj samotný Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Treba ich hneď kontaktovať

„Naším prvoradým cieľom je vychádzať našim zákazníkom v ústrety tak, aby bola zabezpečená kontinuita dodávky elektriny a zemného plynu. Naši vyškolení pracovníci poskytujú konzultácie ohľadom správneho nastavenia plánu splátok,“ povedal Bednár s tým, že je veľmi dôležité, aby zákazníci v prípade, ak sa ich finančná situácia skomplikuje, ich ihneď kontaktovali.

Stredoslovenská energetika ku každej žiadosti o splátkový kalendár pristupuje individuálne. „Našou snahou je vychádzať odberateľom čo najviac v ústrety a hľadať riešenia vzniknutej situácie. Samozrejme možnosti splátkových kalendárov závisia aj od predchádzajúcej platobnej disciplíny jednotlivých zákazníkov,“ dodala Krivá.

Dôležité je vyhnúť sa nedoplatkom

Východoslovenskí energetici okrem splátkových kalendárov umožňujú svojim odberateľom dohodnúť si aj odklad splatnosti faktúry o 30 dní. „Ešte dôležitejšie je vyhnúť sa samotným nedoplatkom, teda znížiť svoju spotrebu energií a správne nastaviť zálohové platby,“ uzavrela Šulíková.

Pripravení pomôcť je aj najväčší dodávateľ energií štátny SPP. „Zákazníkom odporúčame, aby v prípade, ak majú problémy s úhradou platieb, včas kontaktovali našu spoločnosť telefonicky na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363 počas pracovných dní od 7:00 do 20:00 alebo osobne návštevou najbližšieho zákazníckeho centra,“ uzavrel hovorca SPP Ondrej Šebesta.

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.