Drgonec: Súdna rada mala verejne hlasovať už dávno, ale jej konanie sa zlepšiť nemusí

6.12.2019 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR mala hlasovať verejne od samého začiatku, pretože nikdy neexistoval rozumný právny dôvod na to, aby to tak nebolo. Pre agentúru SITA to uviedol odborník na právo a bývalý ústavný sudca Ján Drgonec.

Zaujímavosťou je, že o to, aby bolo hlasovanie verejné, požiadala samotná súdna rada po tom, ako po druhýkrát v tomto roku neúspešne volila nového predsedu Najvyššieho súdu SR. Zmeny sú súčasťou novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorú odobrila Národná rada SR 5. decembra.

Konanie rady sa zlepšiť nemusí

„Ja si myslím, že to je vec, ktorá sa mala zaviesť už od začiatku. Nemyslím si totiž, že bol niekedy rozumný právny dôvod pre to, aby súdna rada rozhodovala tajne,“ povedal Drgonec.

Súdna rada SR si verejné hlasovanie vyskúša v závere januára 2020, keď je na programe ďalšia voľba šéfa najvyššieho súdu.

Podľa bývalého ústavného sudcu Drgonca sa však automaticky s príchodom verejného hlasovania nemusí zlepšiť konanie rady v personálnych nomináciách.

Hrá sa o veľa

„Nie som presvedčený, že sa to zlepší, pretože tam sa hrá o príliš veľa. Myslím si, že to bude v týchto prípadoch jedno, či sa bude hlasovať verejne, alebo nie,“ priblížil.

Zmeny víta aj emeritná sudkyňa z iniciatívy Za otvorenú justíciu Katarína Javorčíková. Hlasovanie súdnej rady sa nemenilo po prvýkrát. Rada už v minulosti hlasovala aj v personálnych otázkach verejne.

Zmeny nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia v zbierke zákonov.





