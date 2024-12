Dostupnosť lekární je v mestách úplne iná ako na vidieku: Nedostatky v systéme vykrýva tretí sektor

Hoci dostupnosť zdravotnej starostlivosti je ako občianske právo ukotvené v ústave, sieť lekární na vidieku, ale ani (ne)dostupnosť mnohých liekov tomu nezodpovedá.

Nedostatky v systéme vykrýva tretí sektor. Viac ako tretina (38,5 percenta) Slovákov, ktorí bývajú v obciach a mestách do 5 000 obyvateľov, nie je spokojná s dostupnosťou lekární v mieste svojho bydliska. Vyplýva to z novembrového reprezentatívneho prieskum OZ Medicamentum, ktorý bol vykonaný na vzorke 1 050 respondentov.

Najviac ľudí (26,5 percenta) je nespokojných s tým, že v ich obci nie je žiadna lekáreň, a ďalších 12 percent by potrebovalo lekáreň v pešej dostupnosti zo svojho bydliska.

„Výsledky prieskumu nás, žiaľ, neprekvapili. Korešpondujú s našimi doterajšími skúsenosťami s problematickou dostupnosťou lekární,“ zhodnotil Martin Valášek z OZ Medicamentum, ktoré vzniklo s cieľom bezplatne doručovať pacientom lieky na predpis až domov.

Vidiek ťahá za kratší koniec

Kým v mestách sú lekárne takmer na každom rohu, v obciach lekárne zvyčajne absentujú. Až takmer 14 percent Slovákov si na základe prieskumu nedokáže lieky zabezpečiť vlastnými silami, a preto im po ne chodia rodinní príslušníci, ale aj cudzí ľudia, prípadne starosta/starostka.

Najmä starší ľudia s obmedzenou pohyblivosťou, dlhodobo chorí a odkázaní na pomoc by uvítali lepšiu dostupnosť lekárne, pretože by im to výrazne zjednodušilo život. Alebo by uvítali možnosť dovozu liekov až domov. Poskytovanie tejto služby by ocenilo až 40 percent Slovákov, a to z rôznych dôvodov: kvôli rodičom (30,1 percenta), pre problémy s pohybom (7,7 percenta) či z dôvodu vyššieho veku (3,4 percenta).

„Pacienti by mali mať k dispozícii službu, ktorá im zaručí bezpečné a bezproblémové doručenie liekov na predpis až domov, ak takúto službu z akéhokoľvek dôvodu potrebujú. Dostupnosť lekárov a dostupnosť liekov sú alfou a omegou v starostlivosti o pacienta,“ povedal Valášek.

Dostupnosť liekov

Aj v oblastiach, kde je dostatok lekární, sa však pacienti nemôžu pohodlne dostať k liekom, ktoré potrebujú. Ľudia sa sťažujú, že lekárne sú preplnené kozmetikou a reklamami, ale lieky, ktoré potrebujú, v nich nemajú. Tak idú do druhej, do tretej, štvrtej. Niekedy aj tak zbytočne. Neraz za liekmi cestujú až do zahraničia.

Dlhodobo v našich lekárňach pretrváva akútny nedostatok najmä antibiotík pre deti a preparátov na zmiernenie horúčky. Krízová situácia je však aj pri ďalších skupinách liekov, pričom mnohé z nich nemajú náhradu. „Momentálny stav je priam alarmujúci,“ zhodnotil Valášek.

„Dlhodobé výpadky evidujeme v rôznych skupinách liekov. Ide o receptové, ale aj voľnopredajné lieky. Najkritickejšia je situácia v detskom sortimente, kde chýbajú antibiotické sirupy aj sirupy a čapíky na zmiernenie telesnej teploty. Za niektoré lieky nie je dostupná vhodná náhrada.“

Náhrada od poisťovne

Ide napríklad o lieky na epilepsiu. „Rok som chodil po liek s účinnou látkou klonazepam, ktorú synček potrebuje, do Poľska. Je síce pekné, že nám ho na Slovensku preplatili, ale čas a náklady na cestovanie nám nezaplatí nikto. Tento liek je na Slovensku dlhodobo nedostupný a neexistuje ani žiadna náhrada. V zahraničí je však k dispozícii,“ vyjadril nespokojnosť Ondrej Dobiáš, otec chlapca trpiaceho epilepsiou.

„Ak pacient nedostane v lekárni predpísaný liek pre jeho nedostupnosť a ani vhodnú náhradu, je nútený opätovne sa vrátiť k lekárovi a ten musí prehodnotiť liečbu a predpísať dostupný prípravok. Alternatívou zostáva vybratie receptu v inej členskej krajine EÚ, ako napríklad Česko, Poľsko, Rakúsko alebo Maďarsko. V tomto prípade však pacient musí mať k dispozícii papierový recept,“ vysvetlila farmaceutka Kristína Malíková.

Ide o cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ale poisťovňa následne prepláca len cenu lieku na Slovensku, a to podľa aktuálne platného kategorizačného zoznamu vydaného ministerstvom zdravotníctva v deň výberu. To znamená, že liek bude preplatený do výšky, akoby si ho pacient vybral na území Slovenska.

Ak sa za liek v zahraničí dopláca, doplatok poisťovňa neuhrádza. Aj tento problém by sa vyriešil, keby mohli lekárne doručovať lieky pacientom až domov, čo však naša legislatíva neumožňuje.

„V boji o dostupnosť lekární na vidieku nejde len o zdravotnú starostlivosť, ale aj o prístup k základným službám. Či je to otázka lekárne na rohu ulice, alebo moderného doručovania liekov na predpis priamo domov, súčasné problémy si vyžadujú odbornú debatu a hľadanie udržateľných riešení, ktoré zohľadňujú potreby všetkých občanov, aj tých v najmenších obciach,“ uzavrel Valášek.

