Dopravu v Bratislave ochromil lejak, niektoré linky meškajú desiatky minút

5.11.2019 (Webnoviny.sk) - Doprava v Bratislave je ochromená, dôvodom je silný dážď. Ten spôsobil, že ľudia presadli do áut. Uviedol to Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti. Ako pre agentúru SITA potvrdila hovorkyňa DPB Adriana Volfová, dispečing zaznamenal meškania liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) v centrálnej oblasti do 10 minút a na príjazdových cestách smerom do centra približne 20 až 30 minút.

"Spočítajte si, v koľkých autách sedí iba jeden človek, vynásobte plochou osem metrov štvorcových a minútami zdržania. Výsledkom je cena za slobodu používania individuálnej dopravy," uviedli na sociálnej sieti.





Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred dažďom.





Meteorológovia varuje pred dažďom na väčšine územia Slovenska. Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstraha prvého stupňa platí od utorka od 10:00 do stredy do 10:00.





















Vysoké Tatry

V pohorí sa počas dnešného a zajtrajšieho dňa (nedele-pondelka) očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h) a priemernú rýchlosť vetra 25 až 28 m/s (90 až 100 km/h). V polohách nad 1000 m n. m. predovšetkým na tienistých svahoch môžu byť turistické chodníky v dôsledku nočných záporných teplôt pokryté námrazou alebo vrstvou ľadu. Na turistickom chodníku (červená značka) zo Štrbského plesa smerom na Jamské pleso je poškodený drevený mostík cez Biely Váh.

Slovenská správa ciest informuje:

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.





Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je na prevažne vlhký až mokrý.





Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.

UPOZORNENIE PRE VODIČOV:

Pre hmlu je znížená dohľadnosť do 50 m v lokalite Štós.

Pre vozidlá nad 10 m dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený HP Šútovce (cesta III/1774).

