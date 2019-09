Dopravné obmedzenia na diaľniciach D2 a D1 potrvajú niekoľko týždňov

28.9.2019 (Webnoviny.sk) - Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenia na diaľnici D2 a diaľnici D1. Pre lokálne opravy vozovky D2 na Záhorí obmedzenie platí od soboty 28. septembra od 6:00 do štvrtka 31. októbra do 19:00.

Opravy na D2 vykonajú v etapách

Túto diaľnicu budú diaľničiari opravovať v ľavom jazdnom páse v kilometri 47,3 - 1 v smere do Českej republiky, v pravom jazdnom páse v kilometri 5,2 - 47,3 v smere do Bratislavy a na mimoúrovňovej križovatke Lozorno na vetve Lozorno - Brno.

"Lokálne opravy budú krátkodobého charakteru a vykonávané počas celého októbra po etapách. Doprava bude vedená vo voľnej časti vozovky," informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová. "Motoristov žiadame o pozornosť pri riadení vozidla a rešpektovanie dopravného značenia," uviedla hovorkyňa.

NDS zároveň čiastočne uzavrie pravý jazdný pruh pravého jazdného pásu diaľnice D1 v úseku Senec - Trnava v kilometri 42,9.

Dôvodom tohto obmedzenia v doprave od pondelka 30. septembra od 8:00 do štvrtka 24. októbra do 24:00 je sanácia zosuvu svahu. "Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch toho istého jazdného pásu," priblížila Michalová.

Čiastočná uzávera rýchlostnej cesty R1





Most na D2 pri Malackách cez potok Malina bude pre výmenu mostných záverov čiastočne uzavretý v ľavom jazdnom páse do štvrtka 31. októbra do 12:00. Most sa nachádza v kilometri 28,83 v úseku diaľnice medzi križovatkami Kúty a Malacky.





"Stavebné práce realizujeme v dvoch etapách. Doprava je v rámci prvej etapy vedená v ľavom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu. V druhej etape bude vedená v pravom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu," oznámila NDS. Uvedené dopravné obmedzenie trvá od 23. septembra.





Čiastočná uzávera rýchlostnej cesty R1 v Trnave potrvá do nedele 29. septembra do 18:00. Dôvodom obmedzenia trvajúceho od 10. augusta je výmena mostných záverov na moste v úseku križovatky R1 a cesty prvej triedy I/51 v kilometri 0,3.





NDS predĺžila pôvodný termín obmedzenia do 22. septembra z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok a súčasne navýšenia objemu vykonávaných prác.

