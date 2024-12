Doležal bilancoval tri roky na čele ministerstva dopravy, podľa neho nástupcovia majú na čo nadviazať (video)

Budúci minister, alebo ministerka dopravy, môže pokračovať v nastavenej koncepcii fungovania rezortu. Podľa končiaceho, dočasne povereného ministra dopravy Andreja Doležala (nom. Sme rodina) po viac ako troch rokoch zostáva po jeho tíme stratégia a verí, že nástupcovia na ňu nadviažu a budú ju dodržiavať.

Tvrdí, že diaľnica D1 medzi Bratislavou a Košicami nie je stále dokončená aj preto, že pomyselné kormidlo bolo v minulosti príliš často otáčané bez kontinuity.

Vytvorili koncepciu a stratégiu

„Spravili sme to, čo bolo potrebné na železniciach a na cestách – jasnú koncepciu a stratégiu. Určili sme priority, aby sa nestalo to, čo sa stávalo, že sa stavalo podľa politických priorít,“ povedal v bilancovaní pôsobenia na čele rezortu dopravy vo videu na sociálnej sieti Doležal.





„Každej stavbe sme dali jasné parametre, naplánovali sme na to prostriedky a pripravili sme harmonogram na desať rokov,“ uviedol. Spoločnosť mu v tomto vysielaní prvý raz robili štátna tajomníčka Katarína Bruncková a štátny tajomník Jaroslav Kmeť (obaja tiež nom. Sme rodina).

Doležal si myslí, že ako tím obstáli, pričom negatívne očakávania na začiatku v roku 2020 označil za neadekvátne.





„Za viac ako tri roky sme nemali kauzu, je za nami kopec roboty. Napriek tomu, že môjmu tímu na začiatku nikto neveril, myslím, že naše pôsobenie v rámci celého rezortu minimálne my môžeme hodnotiť veľmi úspešne,“ odpovedal na otázku odchádzajúci minister. Ako podotkol, hodnotiť by ich mal niekto iný.

Urýchlenie výstavby diaľníc

Pre požiadavky urýchliť výstavbu diaľnic podľa Doležala viackrát novelizovali zákon o mimoriadnych opatreniach pre niektoré stavby.

„To bola naša odpoveď na to, ako chceme prípravu a výstavbu niektorých diaľnic urýchliť. Veľmi ma mrzí, že to chytilo nepríjemnú mediálnu odozvu a niekto to tak povrchne interpretoval, že odoberáme Útvaru hodnoty za peniaze kompetencie,“ posťažoval sa minister. Za klamstvo a dezinformáciu označil tvrdenia, že pre všetky ostatné diaľnice implementovali zákon pre urýchlenie ich prípravy.

„Týka sa to prakticky len R4 na východe, parciálne to pomôže aj D1 Turany – Hubová a D3. Pre všetky nové stavby platí zásada, že sa začína štúdiou uskutočniteľnosti, ktorú robíme my a Útvar hodnoty za peniaze ju hodnotí,“ dodal Doležal.





Stojí si pritom za tým, že nikomu kompetencie neberú a Útvar hodnoty za peniaze má dosť času, aby vstupoval do investičnej prípravy.





