Dôchodky na Slovensku pre infláciu porastú najviac za posledných 20 rokov, oznámil Heger

Dôchodky na Slovensku sa od januára budúceho roka zvýšia o 11,8 percenta, čo znamená v priemere 69 eur mesačne. Informuje o tom premiér Eduard Heger (OĽaNO) na sociálnej sieti Facebook.

„Vo valorizácii ich dôchodkov sa už totiž prejaví prudký rast cien v prvom polroku tohto roka,“ napísal.

Ak by sa podľa Hegera napokon vývoj uberal tým lepším smerom a rast cien zvlášť energií, bývania a potravín by sa spomalil, naši seniori by si mohli konečne trochu vydýchnuť. Podotkol však, že takýto významný rast dôchodkov však nie je, samozrejme, zadarmo.





„V budúcom roku z verejných financií naň štát minie takmer miliardu eur,“ dodal premiér.

Zmrazené minimálne dôchodky sú časovanou bombou, ich poberatelia žijú pod hranicou chudoby

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) požaduje, aby na septembrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR bola okrem mimoriadnej valorizácie vo výške 8 percent a 14 dôchodkov vyplácaných pred Vianocami predložená aj zmena zákona na rozmrazenie minimálnych dôchodkov a ich mimoriadna valorizácia o 8 percent. Informovala o tom podpredsedníčka JDS Valéria Pokorná.

Minimálne dôchodky sú časovanou bombou

„Minimálne dôchodky sa týkajú aktuálne viac ako 140-tisíc seniorov, poberateľov starobných dôchodkov, čo je skoro 13 percent všetkých starobných dôchodcov. Veríme, že vláda nenechá túto povestnú nešťastnú trinástku v rukách seniorov s najnižšími príjmami. Minimálne dôchodky sú obrovskou časovanou bombou v našom dôchodkovom systéme vzhľadom na fakt, že sú zmrazené do roku 2030. Ich poberatelia sú zväčša ženy, ktoré splnili podmienku odpracovaných 30 rokov, ale nemali dostatočný príjem zväčša z dôvodu výchovy detí a starostlivosti o rodinu. Ak chce štát podporovať rodiny, mal by urobiť niečo aj pre týchto seniorov. Najnižšia výška minimálneho dôchodku je 334,30 eura mesačne, čo je 90 eur pod hranicou chudoby, ktorú vykazuje Slovensko,“ uviedla Pokorná.

Mimoriadna valorizácia penzií

Jednota dôchodcov na Slovensku zároveň upozorňuje, že dôchodkový systém je nastavený tak, že za 30 rokov práce za minimálnu mzdu by dostal starobný dôchodca 190 eur mesačne, čo čiastočne rieši inštitút minimálnej mzdy.

Zároveň očakávajú, že v rámci mesiaca august sa uskutočnia rokovania s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny o príprave zákonov k mimoriadnej valorizácii vo výške 8 percent, 14 dôchodkov a vzhľadom na situáciu aj k rozmrazeniu minimálnych dôchodkov a ich mimoriadnej valorizácii o 8 percent tak, aby mohli byť predložené na septembrovú schôdzu NR SR.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku nad 700 eur. Kedy by mohol byť realitou?

Ak sa naplnia budúcoročné inflačné očakávania o vývoji dôchodcovskej inflácie, priemerný starobný dôchodok na Slovensku v roku 2025 prekročí hranicu 700 eur. Dôchodcovská inflácia by podľa týchto očakávaní mala v budúcom roku dosiahnuť 13,8 percenta a v roku 2024 by mala byť na úrovni 2,7 percenta.

Penzie od roku 2023 stúpnu o 11,8 percenta

Na sociálnej sieti to uviedol Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR. „Pre štát by to znamenalo dodatočné výdavky na valorizáciu v roku 2024 vo výške 1,3 miliardy eur a v roku 2025 ďalších 0,3 miliardy eur v porovnaní s tým, ak by sa penzie vôbec nevalorizovali,“ tvrdí inštitút.

Dôchodky sa pritom budú na Slovensku od začiatku budúceho roka zvyšovať najviac za posledných 20 rokov. Penzie od 1. januára budúceho roka stúpnu o 11,8 percenta, čo zodpovedá Štatistickým úradom SR potvrdenému medziročnému rastu cien domácností dôchodcov za prvý polrok tohto roka.

V priemere dôchodcovia dostávajú 516 eur

Priemerný starobný dôchodok, ktorý v súčasnosti dosahuje 516 eur, tak v budúcom roku vzrastie o viac ako 60 eur „Automatická valorizácia všetkých penzií ukrojí z rozpočtu na rok 2023 takmer jednu miliardu eur,“ upozorňuje IFP.





V porovnaní s júnovou prognózou IFP, ktorá predpokladala budúcoročnú valorizáciu penzií na úrovni 11 percent, ide o dodatočný nárast výdavkov približne o 70 mil. eur.





Od začiatku tohto roka sa dôchodky zvýšili o 1,3 percenta. Išlo o medziročný nárast cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok minulého roka.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu