Do marca 2021 využilo dočasnú ochranu päť podnikateľských subjektov na Slovensku

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Do 31. marca 2021 dočasnú ochranu zo strany súdov využívalo celkovo päť podnikateľských subjektov na Slovensku. Počas marca súdy rozhodli o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi iba dvom podnikateľským subjektom.

Zároveň ani jednej spoločnosti dočasnú ochranu nezrušili pre neplnenie podmienok na jej udelenie. Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF SK), podobne ani jednej spoločnosti súdy po podaní žiadosti dočasnú ochranu nezamietli.

„K najväčším záväzkom nových spoločností pod dočasnou ochranou patria dlhy voči Sociálnej poisťovni. Kým u jednej je to necelých 2-tisíc eur, u druhej dosahujú výšku viac ako pol milióna eur.

Nedisponujeme ale informáciami, koľko tieto subjekty dlžia svojim obchodným partnerom,” dodala hlavná analytička CRIF SK Jana Marková s tým, že z piatich spoločností, ktoré k 31. marcu využívali dočasnú ochranu, tri podnikajú v priemysle, jedna v stavebníctve a jedna v oblasti umenia, zábavy a rekreácie. Najväčšou spoločnosťou „pod dočasnou ochranou“ je Fortischem so sídlom v Novákoch.

CRIF – Slovak Credit Bureau Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti, overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Obom registrom CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje technický servis a služby klientskych centier. Firma bola založená v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF.

SEPS plánuje veľké investície na Ukrajinu, pokračovanie pomoci s dodávkami elektriny je však otázne

Slovensko aj v tomto roku vypomáhalo vo vojne sa zmietajúcej Ukrajine s dodávkami elektriny.

V budúcom roku plánuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) investovať nemalé prostriedky na posilnenie prenosových kapacít medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Nateraz zostáva otázne, či investičné projekty nezostanú len na papieri a pomoc s dodávkami elektriny sa nezastavia.

Odvetné kroky

Predseda vlády Robert Fico totiž po ostatnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nevylúčil odvetné kroky potom, čo Ukrajina s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví od prvého dňa nového roka tranzit ruského plynu na Slovensko. Premiér spomínal aj dodávky elektriny.

„Ak my pomáhame Ukrajine, očakával by som, že Ukrajina bude pomáhať nám. Celé Vianoce sa budem zaoberať vo svojej hlave dilemou. Verejnosť sa bude pýtať, tak Zelenskyj vás poslal s prepáčením do riti, a vy ďalej tam budete posielať elektrinu, humanitárnu pomoc? Ja neviem celkom vylúčiť, že či za tejto situácie nebudeme musieť na Slovensku rozmýšľať o opatreniach, ktoré budú recipročné,“ povedal po rokovaní posledného tohtoročného samitu v Bruseli Fico.

Havarijná pomoc

Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová, štátom ovládaná spoločnosť SEPS na základe zmluvných dohôd medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav Slovenska a Ukrajiny poskytuje na zmiernenie následkov vojny v prípade potreby ukrajinskej strane havarijnú výpomoc. Na slovensko-ukrajinskom profile sa SEPS zameriava na modernizáciu existujúceho 400 kilovoltového vedenia Mukačevo – Veľké Kapušany, vybudovaného v 60-tych rokoch 20. storočia.

„Výsledkom rekonštrukcie bude zvýšenie prenosovej schopnosti existujúceho 400 kilovoltového prepojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou,“ dodala Čičová Kotzigová. Zvýšenie prenosovej kapacity na cezhraničných profiloch umožní rozsiahlejšie pripájanie obnoviteľných zdrojov elektriny a zlepší podmienky na prepojenom európskom trhu s elektrinou.