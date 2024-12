Do Európskeho parlamentu sme poslali najhorších fašistov v Európe, upozorňuje Mesežnikov

BRATISLAVA 26. mája (WebNoviny.sk) - Ľudová strana Naše Slovensko dosiahla v eurovoľbách dobrý výsledok pre ňu, nie však pre našu krajinu.

Do Európskeho parlamentu sme poslali najhorších fašistov v Európe. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Grigorij Mesežnikov. Reagoval na neoficiálne výsledky eurovolieb, podľa ktorých by kotlebovci skončili tretí so ziskom asi 12 percent.

„Nebudú súčasťou straníckych rodín. Sotva ich niekto k sebe zoberie. ĽSNS získala viac percent ako v prezidentských voľbách,“ skonštatoval Mesežnikov.

Výsledky eurovolieb podľa neho odrážajú aktuálne politické trendy v spoločnosti. Tvrdí, že koalícii Progresívne Slovensko (PS) - Spolu pomohlo to, že kandidátka PS bola zvolená za novú prezidentku.

„Smer-SD nedokázal osloviť svojich voličov, aby vyhral voľby. Smer ako strana prehrala ďalšie voľby. Sme rodina nepomohla spolupráca so Salvinim, ani Le Penovou. Neuspela ani jedna maďarská strana, budú sa musieť zamyslieť nad svojím ďalším osudom. Výsledok OĽaNO odráža reálnu pozíciu strany. SaS si v Európskom parlamente polepší, aj keď v prieskumoch bola vyššie,“ zhodnotil neoficiálne výsledky eurovolieb Mesežnikov.

Mesežnikov podčiarkol, že volebná účasť je stále nízka. Odhaduje sa na 20 percent. „Môže nás to na jednej strane tešiť, že oproti minulým eurovoľbám je vyššia, no stále je to nízke číslo. Nie je to dobré vysvedčenie pre občanov Slovenska z hľadiska toho, ako vnímajú naše členstvo v EÚ. Nazval by som to ´euroslepotou´. Neuvedomujeme si dôležitosť nášho členstva v EÚ,“ dodal politológ.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu