Do europarlamentu ide až 12 nováčikov. Kto sú noví zvolení slovenskí europoslanci?

BRATISLAVA 27. mája (WebNoviny.sk) - Do europarlamentu pošleme dvoch súčasných poslancov a 12 nováčikov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa na Slovensku konali uplynulú sobotu.

Najviac preferenčných hlasov spomedzi zvolených kandidátov vo voľbách získala súčasná europoslankyňa Monika Beňová (89 472) zo Smeru-SD a najmenej jej kolega Robert Hajšel (13 773).

Známe politické mená

Najväčším prekvapením sa dá označiť Michal Šimečka z koalície strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia, ktorý až do súčasnosti v politike nepôsobil a aj napriek tomu mu dalo svoj preferenčný hlas takmer 82-tisíc voličov.

Slovensko budú v Európskej únii zastupovať aj známe politické mená a súčasní poslanci Národnej rady SR, ako napríklad Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), Miroslav Číž (Smer-SD), Eugen Jurzyca (SaS) alebo Milan Uhrík (ĽSNS).

Podpredseda strany Mariana Kotlebu Uhrík sa do europarlamentu prekrúžkoval až zo 14 miesta na kandidátke. Slovensko bude mať aj svojho prvého europoslanca rómskeho pôvodu Petra Polláka (OĽaNO), ktorý už pôsobil na Slovensku ako splnomocnenec pre rómske komunity.

Lexmann do europarlamentu až po Brexite

Za zmienku stojí aj bývalý sudca Miroslav Radačovský (ĽSNS), ktorý rozhodoval v pozemkovej kauze prezidenta Andreja Kisku. Zo súčasných europoslancov bude okrem Moniky Beňovej vykonávať mandát aj ďalších päť rokov už len Ivan Štefanec za Kresťanskodemokratické hnutie.

Víťaznú koalíciu strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia budú zastupovať až dvaja ekológovia. Lepšie z dvojice skončil vysokoškolský pedagóg zo Zvolena Michal Wiezik (29 998). Voliči do EP poslali aj environmentálneho konzultanta z Bratislavy Martina Hojsíka.

Štvoricu koalície uzatvára vysokoškolský pedagóg z hlavného mesta Vladimír Bilčík. Zaujímavosťou volieb je, že expertka na zahraničnú politiku Miriam Lexmann (KDH) nezasadne do parlamentu ihneď, ale až potom, čo Európsku úniu opustí Veľká Británia. Lexmann pritom krúžkovalo takmer 28-tisíc voličov.

