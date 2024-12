Diaľničiari potvrdili zámer znížiť náklady na mýto pod 20 percent, nadol ich môžu stlačiť tri faktory

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) má stále ambíciu znížiť podiel nákladov na prevádzku mýtneho systému pod 20 % z ročných výnosov.

Kedy to bude reálne, zatiaľ neprezradila. Nákladovosť podľa diaľničiarov môžu počas tohto roka stlačiť na nižšiu úroveň tri faktory.

Zlacnenie služby od SkyToll

A to príchod poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS), ktorých provízie budú na úrovni okolo 4,5 %, ako aj ďalšie rokovania so SkyToll-om, napríklad o možnej redukcii počtu predajných miest, či odkúpenie kontrolného systému, tzv. enforcementu.

„To bude na jednej strane investíciou, ale na druhej strane znížením rozsahu služieb, ktoré pre nás bude poskytovať spoločnosť SkyToll a následne ďalšie zlacnenie služby od spoločnosti SkyToll,“ informovala vo štvrtok hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Viaceré mýty o mýte

Diaľničiari opäť reagovali na podľa nich viaceré mýty o mýte, pričom za jeden z nich označili tvrdenie, že nedodržali sľub o znížení nákladovosti pod 20 % a že nikdy pod touto úrovňou nebudú. Tento prísľub stále nie je skutočnosťou.





Náklady na mýtny systém po jeho sprevádzkovaní v roku 2010 a ďalších rokoch dosahovali zhruba až 50 %, diaľničiarom tak z ročných výnosov ostala len necelá polovica a druhú polovicu získal súkromný prevádzkovateľ.

Náklady na mýto sa priebežne znižovali približne na súčasných 38 %, čo je aj podľa nového ministra dopravy Pavla Lanačariča absolútne neprimerane veľa.

Dohoda pokračuje aj tento rok

Dohoda so SkyToll-om tom, že pokračuje vo výbere mýta aj tento rok, podľa NDS neznamenala bežné predĺženie zmluvy. Tá pritom mala uplynúť koncom minulého roka.





„Samotná zmluva mala v sebe opciu, ktorú sme neuplatnili. Keby sme tak boli urobili, opcia by platila nasledujúcich päť rokov. Dohoda mala práve opačný význam,“ uviedla Žgravčáková.





Diaľničiari vyrokovali dvanásťmesačné cykly prípadného predlžovania pôsobenia súčasného výbercu mýta, nižšiu cenu, nižšiu inflačnú valorizáciu.

„Tento dodatok znamenal, že sa SkyToll v dohode zaviazal k tomu, že bude súčinný aj po uplynutí svojho pôsobenia ako výbercu mýta – z opcie v zmluve táto povinnosť pôvodne nevyplývala. Vyhli sme sa tak potenciálnej situácii, kedy by štát nebol schopný vyberať mýto a prišiel by tak o 20 miliónov eur mesačne,“ dodala hovorkyňa diaľničiarov.





Takisto sa podľa nej poučili zo skúseností okolitých krajín a nemenia systém zo dňa na deň, čím predchádzajú chaosu a panike u dopravcov.

Tender stále nie je uzavretý

Nové mýto v réžii štátu malo podľa pôvodných plánov fungovať od začiatku tohto roka, pričom zmluva medzi NDS a SkyToll-om o komplexnej službe elektronického výberu mýta z roku 2009 mala skončiť koncom roka 2022.

Výber mýta naďalej zabezpečuje a pravdepodobne bude aj v ďalšom roku uvedený súkromný prevádzkovateľ. Tender na nový národný mýtny systém a technickú podporu ani po dva a pol roku od vyhlásenia nie je ešte uzavretý, trvá aj nová súťaž na súvisiace mýtne služby.





V oneskorení je aj príprava na zavedenie spomínaného medzinárodného EETS ako doplnku k domácemu mýtu, pôvodne mal byť motoristom k dispozícii vlani na jeseň. Najnovšie by sa tak malo stať ku koncu leta tohto roka, po testovaní poskytovateľov tejto služby.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.