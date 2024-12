Diaľničiari chystajú tendre za 200 miliónov eur, investičný plán ovplyvnia hlavne ceny stavebných materiálov

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) chce ešte do konca tohto roka vyhlásiť súťaže v objeme zhruba 40 mil. eur a v budúcom roku približne za 140 mil. eur.

Pôjde napríklad o prvú etapu výstavby úseku rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, vrátane protihlukových stien a križovatiek, či o stavbu vysunutého pracoviska strediska správy a údržby vo Veľkom Krtíši.

Na rekonštrukcie a opravy diaľnic a rýchlostných ciest majú diaľničiari z vlastných zdrojov zhruba 40 mil. eur ročne.





„NDS bude pokračovať v existujúcom pláne stavieb,“ uviedol člen predstavenstva a investičný riaditeľ diaľničiarov Stanislav Beňo. „Čo sa týka roka 2023, investičný plán, jeho plnenie a čerpanie finančných prostriedkov, bude ešte stále ovplyvnený hlavne vývojom cien stavebných materiálov,“ poznamenal na stretnutí so stavbármi s tým, že ten je ovplyvnený pokračujúcou vojnou na Ukrajine, resp. zvýšenou energetickou náročnosťou v najbližšom období.

V súvislosti s rastom cien v stavebníctve a po vydaní metodického pokynu ministerstva dopravy a výstavby na ich zohľadnenie na rozostavaných stavbách NDS oslovila zhotoviteľov. Vysúťažila spracovateľa súdnoznaleckého posudku pre určenie cien dodatkov k zmluvám.



„Následne raz za pol roka budeme robiť ďalšie dodatky, kde už bude môcť prebiehať fakturácia. Máme na to nejaké peniaze pripravené, ale sami sme zvedaví, ako to reálne po poslednom pokyne vyjde,“ priblížil Beňo. Podľa neho to zaťaží rozpočet v prvom a druhom kvartáli budúceho roku.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu