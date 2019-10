Demonštranti v Hongkongu nebudú môcť na protestoch nosiť na tvárach masky, vyhlásila Lamová

4.10.2019 (Webnoviny.sk) - Demonštranti v Hongkongu nebudú môcť na protestoch nosiť na tvárach masky. Zákaz v piatok oznámila tamojšia líderka Carrie Lam s tým, že začne platiť od soboty pre osoby na "nelegálnych" zhromaždeniach, ktoré používajú násilie.

Naopak, vyníma tých, ktorí nosia masky "pre oprávnenú potrebu". Zákaz je podľa Lam namierený proti násilným protestujúcim a výtržníkom a "bude efektívnym prostriedkom na odradenie od radikálneho správania".

Násilie po celom Hongkongu

Lam počas tlačovej konferencie odsúdila nedávnu eskaláciu násilia v Hongkongu, ktorý už viac ako štyri mesiace sužujú protesty.

"Ľudia sa pýtajú, môže sa Hongkong vrátiť do normálu? Je Hongkong stále miestom, kde môžeme mať náš drahý domov? Musíme zastaviť násilie. Teraz je po celom Hongkongu," vyjadrila sa politička.

Pred tlačovou konferenciou Lam protestovali v obchodnej štvrti proti zákazu masiek tisícky ľudí, ktorí skandovali slogany volajúce po väčšej demokracii. Proti zákazu tiež vyšli do ulíc menšie skupiny ľudí v iných častiach Hongkongu.

Nariadenie o núdzových predpisoch

Hongkonská administratíva uplatňuje nariadenie o núdzových predpisoch, ktoré naposledy využili pri potlačení protestov v roku 1967.

Zákon, ktorý je pozostatkom britskej nadvlády, dáva šéfovi hongkonskej administratívy rozsiahlu právomoc na uplatňovanie opatrení pri výnimočných situáciách.

Podľa analytikov to však predstavuje nebezpečný precedens, pretože v prípade neúspechu by mohol viesť k prijatiu prísnejších opatrení. Mnohí aktivisti a poslanci varujú, že by zákaz mohol byť kontraproduktívny, nepraktický a ťažko vynútiteľný.

Policajt postrelil demonštranta

Nariadeniu predchádzali rozsiahle násilnosti počas utorkových protestov, ktoré sa konali v deň 70. výročia vzniku Čínskej ľudovej republiky.

V ten deň dokonca policajt postrelil demonštranta, ktorý sa tak stal prvou obeťou policajnej streľby počas aktuálnych protestov. Tie sa v Hongkongu konajú od júna.

Demonštranti pôvodne protestovali proti pripravovanému, a v súčasnosti už stiahnutému, zákonu o vydávaní ľudí podozrivých z trestnej činnosti do Číny, no neskôr sa zoznam ich prodemokratických požiadaviek rozšíril. Úrady dosiaľ zadržali viac ako 1 750 ľudí.





