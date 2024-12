Demokrati sa neplánujú vzdať, odporúčajú to však dzurindovcom a ďalším

19.8.2023 (SITA.sk) - Strana Demokrati neuvažuje o odstúpení z volieb. Poukazuje na to, že jej preferencie stúpajú a odstúpenie skôr odporúča stranám s nižšími percentami.

Priaznivý trend

„Vo všetkých prieskumoch, aj v tých, kde tie celkové výsledky ešte nie sú také, aby sme s nimi boli spokojní, sme zaznamenali rast - vo Focuse sme mali 3,8 percenta, v Mediane dokonca cez štyri percentá. Ten trend je priaznivý. Možno to ide pomalšie, ako by sme chceli, ale stúpame, takže určite sa neplánujeme vzdať,“ uviedla jednotka kandidátky Demokratov Andrea Letanovská v rozhovore pre agentúru SITA.

Letanovská si myslí, že stredopravé strany, ako napríklad strana Mikuláša Dzurindu Modrí, Most-Híd, ktoré majú preferencie na úrovni okolo jedného – dvoch percent, by mali zvážiť odstúpenie z volieb, aby zbytočne neprepadli hlasy.

„Myslím, že toto odporúčanie by mali mať pre nich voliči. Lídri týchto strán by mali pociťovať zodpovednosť smerom k občanom a ja som presvedčená, že tak aj urobia v tej fáze, keď to už bude jasné a zreteľné, že tie hlasy by prepadli. Verím, že sa rozhodnú správne,“ povedala.

Prepadnuté hlasy

Demokrati podľa nej urobili všetko preto, aby sme sa pospájali s čo najväčším počtom menších subjektov. Ako uviedla, nakoniec sa im to aj podarilo, pretože reálne pospájali päť strán, čo je najviac zo všetkých strán, ktoré sa v tomto volebnom období spájali.

„Je to stále málo, vždy sa dá urobiť viac, ale keď nie je vôľa z obidvoch strán, tak jednostranne spojenie nevznikne,“ skonštatovala.

Vo voľbách v roku 2020 prepadlo historicky najviac hlasov, až 28,39 percenta. Podľa Letanovskej reálne hrozí, že aj v týchto voľbách opäť veľa hlasov prepadne. V zóne ohrozenia je nej napríklad aj OĽaNO, ale aj SASKA, KDH a Demokrati.

Nevyspytateľný Matovič

„Strana OĽaNO, ktorá si po vzniku koalície sama posunula hranicu na sedem percent a v niektorých prieskumoch ju nedosahuje a v niektorých je tesne okolo tejto hranice, je vo veľkej zóne ohrozenia. A navyše, koaličný potenciál tejto strany je nulový,“ zhodnotila.

Podľa nej je to zapríčinené jednak vyhlásením lídra OĽaNO Igora Matoviča, že nepôjde do koalície s nikým, kto nepodporí jeho návrh na odmenu 500 eur za účasť vo voľbách a jednak skúsenosťami s jeho vládnutím.

Letanovská je presvedčená, že Matovič je „človek nevyspytateľný, s ktorým sa dá naozaj veľmi ťažko niečo konzistentne dlhodobo pripravovať a jeho vláda je skákanie medzi jednotlivými atómovkami a ohurovaním.“

