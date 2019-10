Dell zjednodušuje prechod na hybridné cloudy

Multi-cloudové prostredie v praxi väčšinou prináša používanie veľkého množstva konzol a nástrojov na manažment, ktoré sú navzájom izolované. To zvyšuje komplexitu na jednej strane a spomaľuje inovácie. Hybridné cloudy by boli ideálnym riešením. Brzdou v ich rozširovaní však doteraz bola absencia jednotných a jednoduchých nástrojov na správu, ktoré by dokázali komunikovať naprieč rôznymi platformami.