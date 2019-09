Dánsko chce premiestniť neúspešných žiadateľov o azyl na ostrov, na ktorom boli choré zvieratá

KODAŇ 4. decembra (WebNoviny.sk) - Dánska vláda rozhodla, že žiadateľov o azyl, ktorí ho nezískajú a zároveň ich nebude možné deportovať, umiestni na ostrov Lindholm, ktorý bol doteraz známy ako izolované prírodné laboratórium na skúmanie prenosných chorôb zvierat.

Nehumánny krok

Na rovnaký ostrov chce vláda umiestniť aj každého azylanta, ktorý sa dopustí trestného činu. Plán, ktorý už v piatok prešiel v parlamente hlasmi vládnych poslancov a tiež poslancov protiimigrantskej Dánskej ľudovej strany (DF), ktorá vládu podporuje, mnohí kritici označujú za nehumánny.

Popredný politik DF Martin Henriksen si ho však pochvaľuje. "Je to signál svetu, že Dánsko nie je pre migrantov atraktívne," povedal v utorok pre agentúru AP.

Henriksen pripustil, že tento plán môže porušovať medzinárodné konvencie týkajúce sa azylového práva, ako však dodal, on osobne nemá "nič proti spochybňovaniu konvencií".

Výskum prenosných chorôb

Na ostrove Lindholm, ktorý sa nachádza v Baltskom mori približne 80 kilometrov na juh od dánskej metropoly Kodaň, prebiehal od roku 1921 až do začiatku tohto roku výskum prenosných chorôb domácich zvierat pod patronátom štátneho veterinárneho ústavu.

Podľa plánu, ktorý v piatok schválila dánska vláda, majú ostrov do konca roka 2019 dekontaminovať, neúspešných žiadateľov o azyl a azylantov so záznamom v trestnom registri by tam mali začať premiestňovať v roku 2021.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !