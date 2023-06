Čo patrí do kuchynského odpadu? Slováci nesprávne vyhadzujú tekuté potraviny či obaly od jedál

Do kuchynského odpadu patria aj zvyšky izbových rastlín či kávová usadenina.

V tlačovej správe to uviedol Tomáš Halán z Odboru komunikácie spoločnosti JRK Slovensko.

Medzi potraviny, ktoré môžu obyvatelia vyhadzovať do kuchynského odpadu, patria menšie kosti zvierat, mäsové výrobky, syry, škrupiny z vajec, zvyšky ovocia a zeleniny, vareného jedla či pečivo.

Olej nie je kuchynským odpadom

Za kuchynský odpad sú pritom považované aj vrecúškové či sypané čaje.





Do kuchynského odpadu by ľudia rozhodne nemali vhadzovať potraviny v obaloch, príliš tekuté potraviny ako napríklad mlieko či polievky. Za kuchynský odpad sa nepovažuje ani zvierací trus, mŕtve telá zvierat či veľké zvieracie kosti. Do kuchynského odpadu nepatria ani oleje.

Zamiešané plastové vrecká

„Najmä na začiatku fungovania systému sme vo viacerých obciach našli v nádobách aj tekutý bioodpad či jednorazové obaly od jedál. Alebo ľudia do nich síce vyhodili kuchynský odpad, ale ten bol zabalený v plastovom vrecku. Tieto položky rozhodne nepatria do bioodpadu,“ povedala Martina Gaislová, odborníčka na komunálny odpad z portálu menejodpadu.sk.





Triedený zber kuchynského odpadu je na Slovensku povinný od 1. januára 2021, hoci nie všetky lokality Slovenska už majú vybudovanú potrebnú infraštruktúru. Výnimky majú iba Bratislava a Košice, ktoré majú svoje spaľovne odpadu. Triedený zber kuchynského odpadu bude v oboch mestách povinný od 1.januára 2023.

Priehľadné solárne články ako budúcnosť širšieho využitia slnečnej energie? Vedci sú za (video)



V obchodoch a reštauráciách sa zrejme čoskoro stretnete so žltým múčnym červom. Aké sú jeho benefity



Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?