Človeka so zlomenými pätami držali policajti tri dni v nelegálnom priestore, upozornil ombudsman Dobrovodský

27.2.2024 (SITA.sk) - Policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Podunajské Biskupice držali človeka so zlomenými pätami tri dni v nelegálnom priestore. Upozornil na to verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

Dotyčný sa zároveň sťažoval na bolesti nôh.

Praskliny oboch pätových kostí

„Tzv. miestnosť pre predvedené osoby je priestorom, ktorý nie je celou policajného zaistenia a v danom čase nebol na tieto účely riadne vybavený a nespĺňal ustanovené podmienky. Takýto priestor bol navyše v uvedenom období považovaný za nelegálny. Išlo o vyhradený priestor, ktorý nemal oporu v zákone a zároveň sa nemal nikdy používať na zadržiavanie osôb na dlhší čas ako niekoľko hodín a nikdy nie cez noc," zdôraznil Dobrovodský. Ako ďalej uviedol, lekárke vyšetrenie u dotyčného potvrdilo praskliny oboch pätových kostí.

„Po návrate z nemocnice bol podávateľ eskortovaný do cely policajného zaistenia na Račiansku ulicu v Bratislave. Policajti ho však odmietli prijať, a to i napriek lekárskemu potvrdeniu, v ktorom lekár uviedol, že je schopný umiestnenia do cely policajného zaistenia. Dôvodom neumiestnenia mala byť podávateľova imobilita," uviedol Dobrovodský.

Zlepšenie komunikácie medzi policajnými útvarmi

Dotyčného následne opätovne eskortovali na Obvodné oddelenie PZ Podunajské Biskupice a umiestnili do miestnosti pre predvedené osoby, kde strávil i predošlú noc. Tam spal na kovovej lavici. V miestnosti bol držaný až do momentu, keď bol súdom vzatý do väzby.

„V 21. storočí, keď sa osobná sloboda a dôstojnosť človeka považuje za niečo „posvätné“, nemôžem akceptovať stav, ak štát spôsobuje človeku pri obmedzení slobody zbytočné utrpenie a poníženie," skonštatoval Dobrovodský. Doplnil, že v tejto súvislosti bude žiadať zlepšenie koordinácie a vzájomnej komunikácie medzi jednotlivými útvarmi Policajného zboru navzájom.

„Taktiež budem vyžadovať od polície, aby kládla veľký dôraz na dodržiavanie ľudskej dôstojnosti osobitne v situáciách, keď daná osoba trpí určitým zdravotným problémom," dodal verejný ochranca práv.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

