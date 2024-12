Cirkevné a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie budú po novom financované zo štátneho rozpočtu

29.11.2023 (SITA.sk) - Cirkevné a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie už nebudú financované samosprávami. Vládny kabinet na stredajšom rokovaní schválil, že ich financovanie prejde na štátny rozpočet.

Dosiaľ dostávali tieto zariadenia prostriedky na mzdy a prevádzku od obcí či samosprávnych krajov, a to na základe počtu detí, ktorým boli v predošlom roku v danom zariadení poskytnuté služby poradenstva a prevencie.

Zmena platí pre všetky zariadenia

„Podľa návrhu sa neštátne zariadenia majú financovať zo štátneho rozpočtu nielen na základe počtu detí, ktorým bola poskytnutá odborná činnosť, ale aj na základe počtu jednotlivých výkonov odbornej činnosti uskutočnených zariadením poradenstva a prevencie za uplynulý školský rok," uvádza sa v materiáli, ktorý na rokovanie predložilo ministerstvo školstva.

Navrhovaná zmena by mala zaistiť rovnaký model financovania pre všetky zariadenia poradenstva a prevencie, a to bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom.

Musia zákon schváliť včas

„Schválený zákon má byť prílohou k 4. žiadosti o platbu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá sa má podávať 15. decembra 2023. Ak by zákon nebol schválený včas, je ohrozená 4. žiadosť o platbu, a teda štátu hrozia značné hospodárske škody," uvádza sa v materiáli.

Ide o druhý krok napĺňania cieľa Reformy systému poradenstva a prevencie a zabezpečenia systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov. V prvom kroku sa komplexne menil systém a zariadenia poradenstva a prevencie sa transformovali.

