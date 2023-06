Čína otvorila severnú časť Mount Everestu pre horolezcov, musia mať negatívny test a dodržiavať odstupy

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Čína otvorila severnú stranu Mount Everestu pre necelé štyri desiatky horolezcov, ktorí musia absolvovať testy na koronavírus a pri zdolávaní najvyššieho vrchu sveta dodržiavať odstup.

Tridsaťosem ľudí, ktorí dostali v Číne povolenie, musia prísť z častí Číny, kde je nízke riziko nákazy a musia mať pred výstupom dobrý zdravotný stav, informovali štátne médiá. Horolezci si musia pravidelne merať teplotu, používať kyslíkové fľaše a dodržiavať odstup štyri metre od ďalších horolezcov. Pred výstupom dostanú tvárové masky, teplomery a dezinfekciu.

Potrebná je registrácia

Šéf úradu, ktorý dohliada na čínske horolezecké operácie, Nyima Tsering uviedol, že s Nepálom prekonzultujú horolezecké harmonogramy z južnej, nepálskej, strany, aby sa skupiny horolezcov nestretli. Ľudia, ktorí nie sú registrovaní na výstup na čínskej strane, majú prísny zákaz tam ísť.

Čína aj Nepál vlani pre pandémiu uzavreli Mount Everest pre zahraničných horolezcov. Pandemickú prestávku vlani Čína využila na upratovanie a zniesla okolo šesť ton odpadu. V tejto sezóne však napriek rastúcemu počtu infekcií koronavírusom Nepál povolil zahraničných horolezcov a najmenej jeden - Nór - minulý mesiac potvrdil, že sa nakazil.

Nepálski horolezeckí predstavitelia popreli prepuknutie koronavírusu na hore, pričom sa odvolávali na výškovú chorobu a ďalšie problémy, ktoré sú pre dané prostredie bežné.

Nepál zastavil všetky lety

Nepál sa potýka s nárastom infekcií a tento týždeň v rámci prísneho lockdownu v hlavnom meste a ďalších veľkých mestách zastavil všetky lety. Naopak Čína, kde sa ochorenie COVID-19 po prvý raz objavilo, má domáci prenos vírusu zväčša pod kontrolou, no udržiava opatrenia ako zdravotné kontroly a tiež je na pozore pred importovanými prípadmi koronavírusu.

V roku 2019 zdolávalo Mount Everest zo severnej strany 362 horolezcov, z toho 241 sa dostalo na vrchol. Z nepálskej strany vystúpilo na horu o trochu viac ľudí, uvádza agentúra AP.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.