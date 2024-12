Čína obmedzila vzťahy s Litvou, Lexmann upozorňuje na rastúcu agresivitu komunistov

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) na čele s Miriam Lexmann (KDH/EPP) dôrazne odsudzujú politický a ekonomický nátlak Číny na Litvu a listom vyzývajú čelných predstaviteľov Európskej únie (EÚ) na vyjadrenie podpory tejto pobaltskej krajine konkrétnymi skutkami a nevyhnutnou pomocou. V tlačovej správe o tom informoval Peter Kravčák z Kancelárie europoslankyne Lexmann.

Čína porušuje medzinárodné pravidlá

Podľa europoslankyne je agresívna rétorika predstaviteľov Číny v kombinácii s nevysvetlenými závažnými opatreniami voči Litve odsúdeniahodná.

„Tieto opatrenia sa stali de facto sankciami, keďže zakazujú litovským produktom a produktom, ktoré obsahujú komponenty vyrobené v Litve, vstúpiť na čínsky trh,“ spresňuje. List podporilo 40 ďalších poslancov EP, ktorí vyzývajú na väčšiu ochranu jednotného trhu.

Europoslanci v liste konštatujú, že Čína robí tieto kroky bez toho, aby boli podporené akýmkoľvek legislatívnym konaním, že neboli vopred ohlásené a porušujú všetky medzinárodné pravidlá stanovené Svetovou obchodnou organizáciou.

Komunisti oslabujú Európu

„Takýto ekonomicko-politický nátlak ohrozuje základné princípy jednotného európskeho trhu a preto na nich EÚ musí reagovať jednotne,“ pripomína Lexmann. Europoslankyňa je presvedčená, že nekonanie v tejto veci Čínu povzbudí k tomu, aby tak v budúcnosti konala znova.

„Môže sa to stať aj Slovensku. Týmto totiž umožníme čínskym komunistom, aby ďalej oslabovali jednotu Európy a pokračovali v politike štýlu rozdeľuj a panuj,“ zdôraznila poslankyňa EP.

Litva ako člen Európskej únie utužuje čoraz viac svoje ekonomické vzťahy s Taiwanom, ostrovným štátom, ktorého existenciu Čína spochybňuje a nárokuje si ho.

Napätie vyvrcholilo otvorením veľvyslanectva Taiwanu v litovskej metropole Vilnius. Peking z tohto dôvodu od novembra 2021 obmedzil dovoz z Litvy a aj vzájomné ekonomické kontakty. To znepokojuje litovských podnikateľov, ktorí nemôžu do Číny vyvážať a prichádzajú tak o zisky.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu