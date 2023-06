Chorvátsko zverejnilo podmienky vstupu pre dovolenkárov, zaočkovaní budú mať výhodu

Chorvátsko pred blížiacou sa letnou turistickou sezónou zverejnilo podmienky vstupu do krajiny.

Ako uvádza web tn.cz, ľuďom prichádzajúcim do Chorvátska z členských štátov Európskej únie alebo schengenského priestoru, ktorí sa zdržia maximálne 10 dní, bude stačiť akurát negatívny antigénový test.

Napriek tomu, že situácia s koronavírusom je v Chorvátsku kritická, krajina sa snaží pripraviť na letnú sezónu a turistom plánuje vyjsť čo najviac v ústrety.

Po príchode do Chorvátska nebudú musieť turisti podstúpiť žiadne testovanie. „Či to bude fungovať, to záleží na krajinách, do ktorých sa dotyční vrátia,“ povedal chorvátsky minister vnútra Davor Božinovič.

Výhodu budú mať tí, ktorí už koronavírus prekonali alebo podstúpili očkovanie a dostali aspoň jednu dávku vakcíny. Takéto osoby sa nebudú musieť preukazovať žiadnym negatívnym testom a ani podstúpiť akúkoľvek karanténu.





Chorvátsko však momentálne čelí prudkému nárastu prípadov ochorenia COVID-19. Počas ostatného dňa tam pribudlo viac ako 2-tisíc nakazených. Ešte koncom marca sa pritom denné prírastky pohybovali pod tisíckou. V krajine je momentálne približne 14 500 aktívnych prípadov.

