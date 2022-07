Cesty do zahraničia za účelom rekreácie obmedzia aj v nočných hodinách, skráti sa aj čas na vychádzku

24.3.2021 (Webnoviny.sk) - Cesty do zahraničia za účelom rekreácie budú obmedzené aj v čase od 1:00 do 5:00. Vyplýva to z návrhu uznesenia, ktoré na stredajšom rokovaní schválila vláda.

Pobyt v prírode bude rovnako možný v rámci okresu len do 20:00. V okresoch v I., II. a III. stupni varovania bude možná návštevy prírody aj bez platného negatívneho testu na prítomnosť ochorenia COVID-19 v rámci okresu.

V okresoch v IV. stupni varovania bude aj pri návšteve prírody potrebný negatívny antigénový alebo PCR test nie starší ako sedem dní, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako tri mesiace alebo potvrdenie o zaočkovaní dvomi dávkami vakcíny. Od druhého očkovania pritom musí ubehnúť 14 dní.

Výnimka sa vzťahuje na osoby mladšie ako 15 rokov, staršie ako 65 rokov, na zdravotne ťažko postihnuté osoby, ktoré sa pohybujú s pomocou vozíčka alebo osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje podstúpenie testovania.

V prípade Bratislavy sa za okres považuje územie celého Bratislavského kraja, v prípade Košíc sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie. Uznesenie nadobudne platnosť vo štvrtok 25. marca.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

