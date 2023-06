Česi majú z koncertnej haly Národné očkovacie centrum, na termíny sa tam vraj nečaká

V pražskej hale O2 universum začalo fungovať české Národné očkovacie centrum. Ako informuje spravodajský portál iDNES.cz, výkladnú skriňu očkovania v Česku riadi unikátna aplikácia a QR kódy. Centrum je bezbariérové a v prípadne potreby očkovanému pomôžu pripravení vojaci.

Laboratórium s chladničkou plnou vakcín

V priestoroch, kde zvyčajne býva zázemie koncertov, dnes po prvý raz naplno funguje malé laboratórium a je tam tiež špeciálna mraznička plná vakcín Pfizer/BioNTech, ktoré uchovávajú pri mínus 75 stupňoch Celzia. Očkovaciu látku do striekačiek pripravuje pätica farmaceutov.

„Keď teplota klesne na mínus 85 alebo stúpne na mínus 65 stupňov, systém to automaticky ohlási,“ vysvetlila Martina Šopíková, ktorá dozerá na proces prípravy.

Ten je komplikovaný a preto sa na ňom podieľajú len profesionálni farmaceuti. Z laboratória do haly putujú vakcíny už pripravené, nariedené a namiešané v striekačkách. Podľa iDNES.cz momentálne asi 120 dávok za hodinu.

Na termín sa prakticky nečaká

Dnes v hale očkuje šesť tímov zložených z administratívneho pracovníka, lekára a sestry, ktorá aplikuje vakcínu. Jeden tím zvládne zaočkovať až 40 ľudí za hodinu. Na očkovanie je pritom pripravených 24 miest – stolov so stoličkou, väčšina je však zatiaľ nevyužitá.





Na termín v očkovacom centre sa v súčasnosti prakticky nečaká, uvádza ďalej portál.

„Registrácia sa začala 26. apríla, odvtedy sme rozdali 14-tisíc termínov,“ priblížila hovorkyňa Ústrednej vojenskej nemocnice Jitka Zinke. Keď sa vytvorí rada, centrum uvoľní ďalšie termíny. Napríklad ráno o 6:30 čakalo v „rade pred závorou“ 270 ľudí, ktorí počas predpoludnia dostali termíny.





Dnes v centre očkujú zhruba 1 200 ľudí, do soboty by to mali byť tri tisícky a postupne, od júna sedem až osemtisíc ľudí denne.





V Česku za štyri mesiace očkovania aplikovali približne tri milióny dávok a rovnaké množstvo by malo do krajiny doraziť aj počas mája.

