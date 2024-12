Ceny benzínu a nafty môžu opäť stúpnuť. Analytička priblížila, čo ovplyvní ich ďalší vývoj

Ceny benzínov a nafty na slovenských čerpacích staniciach môžu v nasledujúcich dňoch znova mierne vzrásť. Na základe vývoja svetových cien ropy to predpokladá analytička 365.bank Jana Glasová.

„Vzhľadom na mierny rast cien ropy, ku ktorému začalo dochádzať pred Veľkou nocou, očakávame, že ceny na našich pumpách môžu v ďalšom týždni zostať nezmenené alebo aj mierne vzrásť.

Ďalší vývoj na ropnom trhu bude ale závisieť hlavne od toho či EÚ zavedie aj sankcie, ktoré by sa týkali dovozu ruskej ropy,“ povedala pre agentúru SITA.

Benzín takmer bez zmeny

Podľa údajov Štatistického úradu SR, v 16. tohtoročnom týždni sa ceny benzínu na týždennej báze takmer nezmenili.

V predchádzajúcich dvoch týždňoch sme na našich pumpách boli svedkami poklesu cien, čo odzrkadľovalo zlacňovanie ropy na svetovom trhu. To sa už ale zastavilo a zastavil sa teda aj pokles cien benzínu na pumpách.

Liter 95-oktánového benzínu sa tak minulý týždeň predával za priemernú cenu 1,698 eura a cena 98-oktánového benzínu dosiahla 1,887 eura za liter. Nafta si na týždennej báze pripísala 1,5 % na úroveň 1,711 eura za liter. Nafta je tak stále drahšia ako benzín.

Aj v medziročnom porovnaní si za benzín a naftu výrazne priplácame. Benzín 95 je drahší o zhruba 25 % ako vlani a benzín 98 o 22 %. Najvýraznejší medziročný rast však zaznamenáva nafta, ktorá je až o 46 % drahšia ako vlani.

Embargo na dovoz ruskej ropy

Od začiatku apríla sa situácia čiastočne upokojila a ceny čierneho zlata na trhu istú dobu klesali. Pred Veľkou nocou sa však situácia opäť obrátila a ceny ropy začali mierne rásť.

Do popredia pozornosti trhov sa totiž podľa analytičky dostali hlavne obavy z obmedzenia dodávok ropy z Ruska či zo zavedenia embarga na dovoz ruskej ropy zo strany EÚ. Cena ropy Brent sa počas minulého týždňa hýbala v pásme 107 až 113 amerických dolárov za barel a počas tohto týždňa najprv klesla k úrovni 102 dolárov a následne vzrástla na úroveň 108 až 109 dolárov za barel.





„Koncom tohto týždňa tlačilo ropu nahor rozhodnutie Ruska, ktoré zastavilo dodávky plynu do Poľska a Bulharska, čo zvýšilo neistotu na trhoch. K výraznejšiemu zdražovaniu ropy ale nedošlo, keďže to je brzdené zlou pandemickou situáciou v Číne, čo vyvoláva obavy z klesajúceho dopytu,“ konštatovala Glasová.

