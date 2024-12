Cenovo dostupné energie aj zníženie závislosti od Ruska, nový minister Dovhun predstavil priority

Nový minister hospodárstva Peter Dovhun sa chce okrem iného zamerať na zabezpečenie dostatku cenovo dostupných energií.

„Práve preto sa v prvých dňoch zameriame na to, aby sme mali na to jasné pravidlá. Chceme pripraviť postupný, ale hlavne rozumný plán dekarbonizácie nášho priemyslu. Budeme pokračovať v opatreniach na zníženie závislosti od jediného dodávateľa energetických surovín,“ povedal Dovhun na tlačovej besede po vymenovaní do funkcie.

V oblasti rozvoja podnikateľského prostredia sú prioritami prilákanie strategických investícií, rozvoj inovácií ako aj podpora odvetví s vyššou pridanou hodnotou.

„Ako zástupca spoločnosti SEPS som mal možnosť v uplynulých dvoch rokoch pracovať s predstaviteľmi ministerstva hospodárstva pri prípravách ponuky Slovenskej republiky pre také projekty ako je Volvo, investícia U.S. Steel alebo projekty Volkswagenu a Boschu,“ uviedol na prvej tlačovej konferencii novej vlády na čele s Ľudovítom Ódorom.

Ako dodal, veľmi si váži profesionálnu prácu tímov na rezorte hospodárstva. „To čo robia, nie je pre mňa nové, bude mi veľkou cťou s nimi ďalej spolupracovať,“ uzavrel.

Peter Dovhun

… pôsobil ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SEPS. Do predstavenstva bol v roku 2021 vybratý transparentným výberovým konaním, ktoré zorganizovalo Ministerstvo financií SR. Bol obchodný riaditeľ v Motorole, riaditeľ divízie Microsoft Business Solutions, člen predstavenstva skupiny Gratex International Slovensko a jej výkonný riaditeľ a bol tiež výkonný riaditeľ v Tachyum Slovensko.

