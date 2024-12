Čekovský a Stančík odmietli menšinovú vládu s podporou fašistov, odchod Krúpu z OĽaNO považujú za predčasný

28.7.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Kristián Čekovský a Andrej Stančík vo štvrtok reagovali na rozhodnutie ich straníckeho kolegu Juraja Krúpu o opustení poslaneckého klubu OĽaNO.

Snahy o zotrvanie štvorkoalície

Obaja považujú toto rozhodnutie za predčasné, keďže rokovania o budúcnosti koalície stále pokračujú a strana Sloboda a solidarita (SaS) je naďalej jej súčasťou. Ich vyjadrenie poskytol Martin Kalužák, asistent Kristiána Čekovského.

„Premiér Eduard Heger jasne hovorí o snahe zachovať štvorkoalíciu a v tomto má našu plnú podporu,“ zhodli sa Čekovský so Stančíkom, ktorí odmietajú akékoľvek úvahy o menšinovej vláde s podporou Ľudovej strany naše Slovensko (ĽSNS).

Takáto koalícia opierajúca sa o hlasy opozičných, nezaradených či fašistických poslancov by podľa nich nemala dlhú trvanlivosť.

Tichá podpora fašistov

„Ja sám som už niekoľkokrát pre médiá vylúčil, že by som bol súčasťou vlády, ktorá by sa opierala o hlasy Kotlebovcov,“ zdôraznil Čekovský s tým, že táto vláda ukázala jasné proeurópske a prozápadné smerovanie a od začiatku vojny sa postavila za pomoc Ukrajine. „Neviem si predstaviť, ako by poslanci ĽSNS tieto postoje podporovali,“ doplnil Stančík.

Predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa vo štvrtok na sociálnej sieti oznámil, že opúšťa poslanecký klub OĽaNO.





Ako vo svojom profile napísal, posledné týždne v slovenskej politike priniesli okamihy, s ktorými sa ako občan a politik vyznávajúci demokratické a liberálne hodnoty nemôže stotožniť.

