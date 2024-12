Čaputová nabáda EÚ na zmrazenie financií pre Slovensko. Šokujúce výroky prezidentky v rozhovore pre Financial Times

Slovenský premiér Robert Fico testuje „hranice demokracie“ snahou o reorganizáciu súdnictva a útokmi na Ústavný súd. V rozhovore pre prestížny britský denník Financial Times to vyhlásila dosluhujúca prezidentka Zuzana Čaputová.

Čaputová v zahraničných novinách kritizovala Fica za jeho údajné pokusy o oslabenie právneho štátu i kontakty s Ruskom a prirovnala ho k maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi.

„Slovensko je v súčasnosti pomerne často porovnávané s Maďarskom a zdá sa byť jasným, že táto [Ficova] vláda si berie inšpiráciu z Maďarska,“ povedala slovenská prezidentka v rozhovore pre Financial Times.<>

Prezidentka nabáda na zmrazenie financií pre Slovensko

Čaputová tiež uviedla, že odkedy sa Fico v októbri dostal k moci, Slovensko ide s Maďarskom v jednom šíku čo sa týka kritiky západnej podpory Ukrajiny a sankcií proti Rusku. Pripomenula, že Fico tento mesiac vyslovil názor, že „západná stratégia využiť vojnu na Ukrajine na ekonomické, vojenské a politické oslabenie Ruska nefunguje“.





Slovenská prezidenta sa dotkla aj minulotýždňového stretnutia slovenského a maďarského ministra zahraničných vecí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v Turecku. Čaputová na margo toho uviedla, že stretnutie s Lavrovom jej krajinu nepriblížilo k mieru, ale „vytvorilo väčšiu vzdialenosť medzi Slovenskom a našimi partnermi a spojencami“.

Prezidentka tiež vyjadrila obavy z Ficovej domácej agendy, ktorou podľa jej slov Slovensko riskuje podobné spory o právny štát s Bruselom, akým čelilo Maďarsko či Poľsko. Čaputová následne viacerých šokovala výrokom, ktorým nabádala Európsku úniu, aby zmrazila financie pre Slovensko.





„Tak ako v každom inom štáte EÚ, ak na Slovensku dôjde k závažnému porušeniu princípov právneho štátu, mal by byť uplatňovaný mechanizmus kondicionality v prípade finančných prostriedkov EÚ,“ vyhlásila v rozhovore Čaputová. Ide o sankčný mechanizmus pre porušenie princípu právneho štátu, na základe ktorého sa môžu obmedziť pre daný štát eurofondy alebo financie z plánu obnovy.

Kritika na adresu Fica

V rozhovore sa slovenská prezidentka vyjadrila aj k téme novely Trestného zákona a pripomenula výrok predsedu vlády Roberta Fica o tom, že budúci prezident by mal odvolať predsedu Ústavného súdu za únik informácie o rozhodnutí ÚS k novele Trestného zákona.

Čaputová v rozhovore pre Financial Times uviedla, že takéto zastrašovanie je „absolútne neprijateľné a nezodpovedné“, pretože „spochybňuje“ nezávislosť súdu.





„Myslím si, že sa skúšajú hranice demokracie,“povedala Čaputová poukazujúc na Ficove reformy súdnictva. Mimo toho upriamila pozornosť aj na zvýšený tlak Ficovej vlády na médiá a mimovládne organizácie.





Čaputová tiež v rozhovore uviedla, že nebude opätovne kandidovať na prezidenta po tom, čo ju obdobie piatich rôznych vlád „úplne vyčerpalo“. Namiesto toho vyhlásila, že plánuje voliť bývalého ministra zahraničia Ivana Korčoka, kandidáta podporovaného liberálnou opozíciou.

V rozhovore sa tiež pripomína, že veľkým favoritom slovenských prezidentských volieb, ktorý môže nahradiť Čaputovú, je koaličný partner vo Ficovej vlády – Peter Pellegrini, ktorého zvolenie by údajne upevnilo moc koalície.

Čaputová spáchala atentát na Slovensko

Podľa podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu prezidentka Čaputová svojím rozhovorom pre Financial Times prekročila všetky čiary.





„Prezidentka Slovenskej republiky chce Slovensko pripraviť o miliardy z Európskej únie. Ak toto nie je vlastizrada, tak čo potom? Nech ide Čaputová vysvetľovať všetkým starostom po Slovensku, že prídu o peniaze na rozvoj svojich obcí, lebo ona si to tak želala. Nech vysvetľuje ľuďom na Slovensku, že ich chce pripraviť o milióny z EÚ, lebo sa jej nepáči nová vláda a je podlá a pomstychtivá,“ napísal Blaha na sociálnej sieti Telegram.





„Toto je škandál, aký Slovensko ešte nezažilo. Žiaden prezident si toto nedovolil. Žiaden,“ kritizoval ďalej. „Ona spáchala atentát na vlastný štát. Toto je doslova zločin proti Slovensku,“ tvrdí Blaha.

Čaputová prekročila všetky medze

To, čo si Zuzana Čaputová dovolila v rozhovore pre Financial Times, prekračuje všetky mysliteľné medze, hovorí poradca premiéra a politický komentátor Eduard Chmelár.





„Prepytujem hlava nášho štátu v rozhovore pre jeden z najprestížnejších a najvplyvnejších svetových denníkov doslova vyhlásila, že ak na Slovensku dôjde podľa nej k závažnému porušeniu princípov právneho štátu, Európska únia by mala zmraziť financovanie Slovenska… Ešte raz, ak by to niekto nepochopil: prezidentka Slovenskej republiky otvorene nabádala zahraničné politické a finančné kruhy, aby zastavili štátu, na čele ktorého ešte stále stojí, prísun peňazí z eurofondov, čím by sme prišli o miliardy eur a pocítili by to všetci. Takéto vedomé, premyslené a zákerné poškodzovanie záujmov štátu som ešte nevidel u žiadneho prezidenta,“ kritizoval Chmelár.





„Je zvláštne, že funkcia prezidentky ju „úplne vyčerpala“ (ako sa posťažovala v rozhovore), ale to, čo ju nikdy nevyčerpá, je okydávanie jej vlasti,“vyhlásil tiež Chmelár.





