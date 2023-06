Calzona nie je spokojný s výkonom Slovákov ani po triumfe nad Lichtenštajnskom. Nebol to pekný zápas, priznal (foto)

21.6.2023 (SITA.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia síce v utorkovom záverečnom zápase sezóny 2022/2023 výkonom neoslnila, vo Vaduze však získala dôležité tri body za triumf nad domácim výberom Lichtenštajnska v boji o miestenku na budúcoročné majstrovstvá Európy do Nemecka.

Slováci zo štyroch duelov kvalifikácie nazbierali desať bodov a len o dva body zaostávajú za suverénnym lídrom hodnotenia Portugalčanmi. Na krk im dýcha sedembodový tím Luxemburska.

Nebol to pekný zápas

"Z našej strany to nebol pekný zápas, nerobili sme v ňom to, čo sme mali. Boli sme nervózni aj preto, že domáci zdržovali a rozhodca ich to nechal robiť. Dal domácim priestor kúskovať hru a my sme sa nevedeli dostať do tempa. Nepamätám si, že by som videl Mareka Hamšíka takého nahnevaného na takýto postup, rovnako Juraja Kucku či Milana Škriniara. Zo strany súpera to bolo deštruktívne. Nie je to alibi, dalo sa to predvídať. My musíme pokračovať hrať svoju hru a robiť veci, čo vieme robiť. Ale dnes sme tak nespravili. Je to ale tak, náš výkon bol zlý, no stále zbierame body a stále sa môžeme aj chceme zlepšovať. V základe hralo desať hráčov zo zostavy na Islande, chceli sme držať kvalitu, mali sme recept hrať rýchlo a loptu od nohy, ale práve toto sme nerobili. Na druhej strane, dnes sa nevyhráva na medzištátnom fóre ľahko žiaden zápas, žiaden,“ cituje talianskeho trénera slovenského výberu Francesca Calzonu oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Posledný zápas Hamšíka

Hlavný kormidelník priznal, že v júni jeho zverenci nepredviedli podobne dominantné výkony ako v marci v domácom súboji proti tímu Bosny a Hercegoviny. "Nebol to tak výrazný výkon, ale je dôležité, že ideme hore. Naše chyby dostávajú súperov do šancí a Martin Dúbravka nás aj v utorok zachránil," zhodnotil Calzona.

Taliansky kouč v utorok večer v 78. minúte nahradil na hracej ploche Mareka Hamšíka, ktorý dal definitívnu bodku za reprezentačnou aj hráčskou kariérou. V septembri by však nemal chýbať v slovenskej reprezentácii.

"Asi neprekvapím, keď poviem, že s ním rátam do realizačného tímu. Bude ako technický pomocník, je to pokorný chalan a príde sa doslova učiť. Bude podporný člen tímu, viac ako sledovateľ, aby v budúcnosti mohol ťažiť z toho, čo uvidí," prezradil taliansky odborník na slovenskej lavičke.

Tréner Lichtenštajnska to nevzdáva

Výber Lichtenštajnska síce v utorok opäť vyšiel bodovo aj gólovo naprázdno, jeho nový tréner Konrad Fünfstück však nebol nespokojný.

"Nemá pre nás význam hovoriť o šťastí či nešťastí, hovorme o vcelku dobrom futbale, ktorý sme hrali. Veľmi dobre vzadu, môžeme byť spokojní s výkonom, bolo tam veľa odhodlania. Pohybovali sme sa na ihrisku celkom vysoko, to stojí veľa námahy a sily, ale hráči majú chuť a dávali ju do zápasu. Pri futbale, aký chceme hrať, je dôležitá fyzická pripravenosť a dosiahnuť ju na potrebnej úrovni, keď máme hráčov, ktorí trénujú dvakrát za týždeň, kým napríklad Pekarík v bundeslige má takú porciu za jeden deň, chce veľa času a roboty. Ale máme plán a budeme ho plniť,“ poznamenal.

Tím Lichtenštajnska je na dne tabuľky kvalifikačnej J-skupine bez bodu a so skóre 0:14.

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.