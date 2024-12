Brazílske médiá zareagovali na správanie vlády, chcú založiť databázu s informáciami o COVID-19

8.6.2020 (Webnoviny.sk) -Niektoré brazílske médiá spolupracujú na vytvorení vlastnej centralizovanej databázy s údajmi o ochorení COVID-19 v krajine. Reagujú tak na zaobchádzanie s dátami o novom koronavíruse zo strany brazílskej vlády, ktoré považujú za nesprávne.

Bezprecedentná iniciatíva novín a spravodajských portálov O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, O Globo, G1 a UOL im umožní zdieľať a potvrdzovať oficiálne informácie o prípadoch, úmrtiach a iných kľúčových štatistikách.

Z webstránky zmizli dáta o Covid-19

V najnaliehavejšom okamihu pandémie musíme zabezpečiť, aby obyvateľstvo malo prístup k správnym údajom čo najrýchlejšie, bez ohľadu na náklady," vyjadril sa na margo iniciatívy obsahový riaditeľ UOL Murilo Garavello, ktorého cituje spravodajský portál BBC.

Brazílske ministerstvo zdravotníctva tiež oznámilo, že už nebude hlásiť celkový počet nakazených a obetí ako ostatné krajiny, ale len prírastky za 24 hodín.

Prezident Bolsonaro čelí kritike



Brazília je v počte prípadov COVID-19 v celosvetovom meradle na druhom mieste a nedávno zaznamenala viac nových úmrtí ako ktorákoľvek iná krajina.



Prezident Jair Bolsonaro čelí kritike za to, že odmieta prijať opatrenia odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). V piatok dokonca pohrozil odstúpením Brazílie z WHO, pretože je to podľa jeho slov "stranícka politická organizácia"

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

