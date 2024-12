Bratislava sa dotkne histórie mesta, Vallo otvorí 175 rokov starú časovú schránku z Michalskej veže

20.10.2021 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia Bratislavy budú v stredu večer v priamom prenose otvárať 175 rokov starú časovú schránku, ktorá bola umiestnená v soche Archanjela Michala na Michalskej veži.

„Keď som sa dozvedel, že v soche Archanjela Michala je časová schránka od ľudí, ktorí ju tam umiestnili pred 175 rokmi, tak som vedel jednu vec - túto časovú schránku musíme otvárať všetci spolu," uviedol na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo a dodal, že málokedy sa podarí mať taký priamy dotyk s históriou mesta.

„Schránka ukrýva časový odkaz z tej doby pre nás všetkých," doplnil s tým, že pravdepodobne v nej budú typické predmety z 19. storočia. „Bude to určite napínavé, takýto moment sa už pravdepodobne v našom živote nezopakuje," uzavrel.

Sochu zreštaurujú

Otváranie časovej schránky bude vysielané prostredníctvom živého prenosu v stredu o 20:00 na facebookovej stránke Bratislavy a na YouTube kanáli Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.

Komplexnú rekonštrukciu Michalskej veže realizuje mesto od júla tohto roka a potrvá približne 18 mesiacov. Koncom septembra z barokovej strechy veže vo výške 51 metrov nad Bratislavou zložili medenú plastiku Archanjela Michala v súboji s drakom (symbol diabla) v značne poškodenom stave.

Socha v najbližších týždňoch a mesiacoch prejde reštaurovaním. Jedným z prvých krokov bude vybratie a otvorenie časovej schránky z tela anjela, ktorá bola dovnútra vložená v roku 1845.

„Otvorenie časovej schránky je predmetom veľkého záujmu a pozornosti, aj preto bude možné schránku a jej historický obsah po ošetrení a zakonzervovaní vidieť v rámci krátkej inštalácie v Múzeu mesta Bratislavy (MMB)," poznamenala Katarína Selecká z MMB.

Prinavrátia jej pôvodnú podobu

K prvej oprave plastiky prišlo v roku 1812, druhá oprava sochy bola realizovaná počas veľkej rekonštrukcie Michalskej veže v roku 1845. Plastika sa na vrchol veže vrátila 14. septembra 1845 a odvtedy neprešla žiadnou väčšou obnovou.

„Po viac ako 175 rokoch sa dielo nachádza v zlom stave. Okrem početných menších defektov celkom chýba predlaktie pravej ruky a ľavé krídlo archanjela, jeho plamenný meč, ako aj ľavé ucho draka," skonštatovala Selecká. Preto ako súčasť generálnej obnovy Michalskej veže prejde plastika reštaurovaním, ktorej cieľom je jej generálna obnova zahŕňajúca rekonštrukciu do pôvodného stavu z roku 1758.

Projekt s oficiálnym názvom Rekonštrukcia a obnova Národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Bránová veža "Michalská brána" je spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry SR.

Celkový rozpočet na generálnu obnovu objektu, ktorý zahŕňa Michalskú vežu a Múzeum zbraní, predstavuje 1,6 milióna eur. Z dotácie ministerstva pôjde 598 500 eur, zvyšok je financovaný z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.