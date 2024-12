Brankár Dúbravka vychytal pre Newcastle postup do štvrťfinále FA Cupu, chce získať trofej (video)

28.2.2024 (SITA.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Martin Dúbravka sa výraznou mierou podpísal pod postup Newcastlu United už do štvrťfinále anglického pohárového FA Cupu.

„The Magpies" v utorkovom osemfinále uspeli na pôde Blackburnu Rovers. Zápas sa v riadnom hracom čase aj po predĺžení skončil 1:1, rozhodovali teda pokutové kopy. A v nich 35-ročný brankár zneškodnil dva pokusy hráčov súpera.

Šance sa striedali na oboch stranách

„Veľmi nás teší, že sme sa dostali do štvrťfinále. Bol to veľmi ťažký zápas, šance sa striedali na oboch stranách. Som rád, že sme to zvládli. Bol to isto zaujímavý duel pre fanúšikov," povedal Dúbravka vo videu na oficiálnom webe Newcastlu United.

K vyvrcholeniu duelu poznamenal: „Penaltový rozstrel je vždy lotéria, ale musím vyzdvihnúť náš realizačný tím, ktorý nás na to dobre pripravil. Snažil som sa byť v bránke čo najväčší. Cítil som sa sebavedomo a v konečnom dôsledku som zneškodnil dve penalty. Som rád, že sa kopali penalty pri našich priaznivcoch, dodali nám veľa energie a aj to nám pomohlo." Meno štvrťfinálového súpera sa Newcastle dozvie už v stredu večer.

Chce uspieť v materskom klube

„Straky" boli blízko k zisku významnej trofeje po viac ako 50 rokoch vlani, no vo finále Ligového pohára prehrali s Manchestrom United 0:2. Zaujímavosťou je, že v tom čase bol Dúbravka na hosťovaní z Newcastlu práve u „Red Devils" a daný zápas sledoval iba z hľadiska.

Teraz opora slovenskej reprezentácie túži po tom, aby uspel v materskom klube. „Chceme získať trofej a za tým si kráčame," uviedol.

Dúbravka vyzdvihol tiež skutočnosť, že na zápas v Blackburne vycestovalo uprostred týždňa približne 7400 fanúšikov Newcastlu.

„Niečo úžasné. Prišli nás k súperovi podporiť v utorok večer, čo isto nebolo jednoduché. Chceme sa im poďakovať, pretože nám postup uľahčili tým, že nám dodávali silu. Som rád, že my sme sa im za túto podporu odvďačili postupom," povedal slovenský gólman.

