Black Friday spôsobuje mrhanie zdrojmi a nadmerné nakupovanie, Francúzi ho chcú zakázať

Zároveň francúzska ministerka pre ekológiu Elisabeth Borneová vo štvrtok vo vysielaní rozhlasovej stanice Europe 1 podujatie Black Friday kritizovala preto, že vytvára "dopravné zápchy, znečistenie a emisie plynov". Poznamenala, že by Black Friday podporovala, ak by to pomohlo malým francúzskym firmám, ale podľa jej slov z výpredajov profitujú hlavne veľkí internetoví obchodníci.