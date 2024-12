Bezpečnosť Slovenska už zabezpečujú nemeckí či holandskí vojaci, podľa Naďa ide o znak jednoty NATO

22.4.2022 (Webnoviny.sk) - Súčasťou tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti (eFP) Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) na Slovensku sú zatiaľ českí, holandskí, nemeckí a americkí vojaci spolu s technikou.

Priamo na Sliači momentálne pôsobí 144 nemeckých a 126 holandských vojakov, ktorí tu zabezpečujú nasadenie protivzdušného komponentu eFP NATO systémom Patriot.

Posilnenie spoločnej obrany

Do priestorov 81. krídla Sliač v piatok prišiel za spojeneckými vojakmi minister obrany SR Jaroslav Naď (OľaNO) spolu so štátnym tajomníkom rezortu Marianom Majerom a náčelníkom generálneho štábu Ozbrojených síl SR Danielom Zmekom. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Prítomnosť spojeneckých vojakov na Sliači je podľa Naďa dôležitým dôkazom jednoty spojenectva NATO a solidarity v zabezpečovaní spoločnej obrany.

„Títo vojaci sú tu, aby posilnili naše spôsobilosti a pomohli nielen odstrašiť prípadnú hrozbu, ale tiež fakticky posilnili obranyschopnosť Slovenska a NATO. Veľmi rád som im podal ruku a osobne poďakoval za nasadenie na Slovensku,“ povedal Jaroslav Naď.

Spresnil tiež, že ďalší vojaci v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO už pôsobia v rámci pozemného komponentu v Centre výcviku Lešť.

Na SR môže pôsobiť 3-tisíc vojakov aliancie

Minister obrany debatoval aj s prítomnými veliteľmi nemeckého a holandského kontingentu a ich príslušníkmi. Následne si vedenie rezortu obrany pozrelo aj súčasti každodenného pôsobenia vojakov v 81. krídle Sliač vrátane stanového mestečka, logistického a operačného centra, rozmiestnenia techniky protivzdušnej obrany, ubytovacích priestorov a tiež priebeh rekonštrukcie ubytovne.

Spojenci spolu s technikou za niekoľko miliárd eur prichádzajú na územie Slovenska postupne od 15. marca 2022 na základe schválenia mandátu Národnou radou SR.

Na Slovensko môže dôjsť do tritisíc aliančných vojakov - z Českej republiky do 700 vojakov, z Nemecka do 1200, zo Spojených štátov amerických 600 vojakov, z Holandska a Slovinska po 200 vojakoch a z Poľska 100 vojakov.

Toto zoskupenie je reakciou na agresiu Ruskej federácie na Ukrajine, pričom jeho cieľom je posilniť východnú hranicu SR a zároveň Severoatlantickej aliancie.

