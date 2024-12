Banskobystrický kraj sa znova snaží o rekonštrukciu športového areálu Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene

3.3.2024 (SITA.sk) - O prostriedky na rekonštrukciu sa chce BBSK uchádzať z novej výzvy FPŠ. Komplexnú rekonštrukciu športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene plánoval už v minulom roku Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).

Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková , so žiadosťou o finančný príspevok na obnovu areálu predloženou v apríli 2023 na Fond na podporu športu (FPŠ) nebol kraj úspešný, preto zrušili aj verejné obstarávanie a súťaž aktuálne opakujú. O prostriedky na rekonštrukciu sa chce BBSK uchádzať z novej výzvy FPŠ.

„V súčasnosti je otvorená nová výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, vyhlásená Fondom na podporu športu, do ktorej sa BBSK opäť zapojí s touto žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku," objasnila hovorkyňa s tým, že predpokladaná suma na realizáciu projektu je viac ako 1,3 mil. eur.

Financovanie projektu bude zabezpečené finančným príspevkom z Fondu na podporu športu vo výške 70 percent a spolufinancovaním zo strany BBSK vo výške 30 percent sumy schváleného projektu.

Cieľom je vytvoriť optimálne podmienky kvalitnej výučby žiakov gymnázia, ako aj kvalitné tréningové priestory v modernom formáte pre úspešných zvolenských športovcov a športové kluby.

„Pre zvolenskú verejnosť a amatérske športové kluby mesta a okolia, základné a stredné školy vznikne priestor, ktorý bude možné využívať na tréningové aktivity, ale aj na organizovanie školských súťaží, či atletických a iných súťaží regionálneho a slovenského významu," popísala hovorkyňa. Návrh nového riešenia počíta s atletickou dráhou v dĺžke 300 metrov so štyrmi bežeckými dráhami, s novým tartanovým povrchom.

„Vybudovať plánujeme nové futbalové ihrisko, ktoré vďaka vytvorenému čiarovaniu bude využiteľné pre futbal, tenis a volejbal. Vedľa je v pláne basketbalové ihrisko a hádzanárske ihrisko s novým povrchom. Počíta sa s budovaním sektorov pre skok do diaľky a pre vrh guľou a komplexnou modernizáciou workoutového ihriska," doplnila Štepáneková a dodala, že v areáli má byť vybudované aj komplexné vybavenie tribúnou, lavičkami, šatňami a osvetlením.

Športový areál pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra bol vybudovaný približne v 80-tych rokoch 20. storočia. Zámerom BBSK je zrekonštruovať športový areál v plošných a materiálových parametroch spĺňajúcich moderné požiadavky atletických a loptových športovísk tak, aby mohol dlhodobo slúžiť pre kvalitnú pravidelnú výučbu telesnej výchovy, tréningy športových oddielov, pre príležitostné organizovanie atletických a iných súťaží, ale aj pre voľnočasové využitie širokou verejnosťou.

História Gymnázia Ľudovíta Štúra siaha do roku 1919. Škola počas svojho fungovania sídlila v niekoľkých budovách vo Zvolene. V roku 1988 sa presťahovala so súčasného sídla školy. V roku 2002 Gymnázium prešlo do zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Školu aktuálne navštevuje 549 žiakov.