Banky na Slovensku by mali zvládnuť rast úrokov lepšie než zahraničné, vznikajú však nové riziká

Nárast úrokových sadzieb, ktorý začal približne v polovici roka 2022, predstavuje pre banky viaceré zmeny. Celkovo však možno podľa Národnej banky Slovenska (NBS) skonštatovať, že výsledný efekt nárastu úrokových sadzieb pre slovenský bankový sektor sa javí ako pozitívny.

„Hoci prvotný priaznivý efekt na ziskovosť môžu vystriedať tlaky na jej zhoršenie, slovenský bankový sektor je pripravený zvládnuť tieto tlaky lepšie ako bankové sektory v zahraničí,“ doplnila centrálna banka.

Vyššie sadzby prinášajú nové riziká

Ziskovosť bánk rastie a zmiernila sa podľa národnej banky kumulácia cyklických rizík, najmä v oblasti trhu nehnuteľností a zadlženosti domácností. Vyššie sadzby však zároveň postupne prinášajú aj nové riziká, z ktorých mnohé sa môžu prejaviť až s istým časovým odstupom.

Produkcia úverov je pomalšia a zdroje financovania pre banky sú drahšie. Ak by dlžníci nezvládali splácať pri vyšších sadzbách, mohlo by vzrásť riziko nesplácania. Ak vkladatelia začnú masívne presúvať svoje prostriedky z bežných účtov na termínované vklady, môžu výrazne vzrásť úrokové náklady.





Ako jedna z hlavných výhod v aktuálnej situácii sa podľa NBS ukazuje nastavenie obdobia fixácie úrokových sadzieb pri hypotékach, ktoré je na Slovensku štandardne 3 až 5 rokov. V mnohých krajinách EÚ sú sadzby variabilné.





To znamená, že nárast sadzieb sa prakticky okamžite premieta do nárastu splátok. Domácnosti tak nemajú čas na prípravu. Navyše šoku spojenému s nárastom splátok čelia simultánne s nárastom ostatných výdavkov v dôsledku zvýšenej inflácie.

Krátka fixácia je rizikom pre domácnosti

Na druhej strane, v niektorých iných krajinách sú úrokové sadzby bežne fixované na 10 rokov a viac. Tým sa síce výrazne eliminuje negatívny vplyv nárastu sadzieb na dlžníkov, avšak zároveň banky nemajú možnosť pokryť rastúce úrokové náklady prostredníctvom úrokových výnosov. Inak povedané, krátka fixácia je rizikom pre domácnosti, dlhá fixácia je rizikom pre banky.

Hoci rizikám spojenými s nárastom sadzieb sa nemožno vyhnúť pri žiadnom nastavení, fixácie na úrovni 3 až 5 rokov možno považovať podľa centrálnej banky za vyvážený prístup, keď sa riziko rovnomerne rozkladá medzi banky a ich klientov.





Postupná refixácia hypoték zmierňuje aj riziko plynúce z neistoty ohľadom budúceho tempa nárastu podielu termínovaných vkladov. Počas dlhého obdobia nízkych úrokových sadzieb tento podiel postupne klesol na veľmi nízku úroveň, keďže úrokové sadzby na termínovaných vkladoch výrazne neprevyšovali sadzby na bežných účtoch.

„Ak sa však pozrieme späť do minulosti, tento podiel zvykol byť výrazne vyšší. Potenciál na jeho nárast pri rastúcich úrokových sadzbách teda existuje,“ konštatuje národná banka.

Ochladenie na trhu nehnuteľností

Doterajšie tempo nárastu podielu termínovaných vkladov je zatiaľ pomerne pomalé, a to najmä v sektore domácností. Ak by sa však presun výrazne zrýchlil, čisté úrokové príjmy by mohli opäť klesnúť.





Aj v tomto prípade je však výhodou pre slovenský bankový sektor podľa NBS postupná refixácia portfólia hypoték v horizonte približne päť rokov, ktorá zaručuje, že nárast úrokových nákladov bude kompenzovaný prostredníctvom postupného rastu výnosov z hypotekárneho portfólia.

Z dlhodobejšieho hľadiska je možné podľa NBS pozitívne vnímať aj spomalenie na trhu úverov a ochladenie na trhu nehnuteľností. Zadlženosť domácností v pomere k ich príjmom prvýkrát v histórii začala klesať. V predchádzajúcom období boli banky nútené kompenzovať príliš nízke marže prostredníctvom vysokej produkcie úverov.





Pred nárastom úrokových sadzieb boli hypotekárne sadzby na Slovensku jedny z najnižších v EÚ a rast úverov bol dlhodobo najvyšší. NBS mnohokrát upozorňovala, že takýto obchodný model vytvára zvýšené riziká pre finančnú stabilitu. Terajší obchodný model založený na mierne vyšších úrokových maržiach a pomalšom toku úverov možno podľa národnej banky pokladať z hľadiska finančnej stability za zdravší.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Poškodená zásielka nie je zodpovednosťou Ježiška, ale predávajúceho

21.12.2024 (SITA.sk) - V rámci sviatkov preferuje čoraz viac spotrebiteľov nákup darčekov online s doručením domov. Týmto spôsobom sa však nedá úplne vyhnúť nečakaným problémom, ako sú poškodené zásielky.

Krehké predmety

Riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová radí nepreberať zásielku s poškodenou krabicou, ak obsahuje krehké predmety. Pri prevzatí balíka by mal spotrebiteľ dôkladne zdokumentovať jeho stav a v prípade potreby ihneď kontaktovať predávajúceho.

„Ak sa rozhodnete balík aj napriek zjavnému poškodeniu prevziať, dokumentáciu rozhodne nepodceňte a skúste si natočiť populárny unboxing,“ dodáva Hekšová. Aj v prípade, že nepoškodený balík obsahuje poškodený tovar, je možné ho reklamovať, pretože predávajúci zodpovedá za správne zabalenie výrobku.

Poškodená zásielka

Spotrebiteľ má povinnosť reklamovať poškodenú zásielku priamo u predávajúceho, lebo práve s ním má uzatvorenú zmluvu, nie s prepravcom. Iná situácia nastane, ak si spotrebiteľ objednal vlastného prepravcu, ktorého predávajúci neponúka.

V takom prípade je potrebné reklamáciu riešiť s doručovateľom. Spotrebiteľom sa odporúča skontrolovať zásielku hneď po jej doručení, aby sa vyhli komplikáciám pri reklamácii.

Ľudia často očakávajú, že tovar objednaný na Vianoce dorazí pred Štedrým dňom. Ak sa tak nestane, Hekšová upozorňuje, že majú možnosť odstúpenia od zmluvy.

„Ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom termíne, má spotrebiteľ právo stanoviť dodatočnú lehotu. Ak ani táto lehota nie je splnená, je možné odstúpiť od zmluvy,“ vysvetľuje Hekšová.

Vrátenie tovaru

Online nákupy poskytujú zákazníkom možnosť vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu. Toto právo umožňuje odstúpiť od zmluvy, napríklad ak je doručenie dlhšie, než sa očakávalo.

V období Vianoc často obchodníci garantujú doručenie tovaru do Štedrého dňa. Ak tento sľub nesplnia, ide o podstatné porušenie zmluvy.

Preťaženie doručovacích miest

Taktiež je tu riziko preťaženia doručovacích miest. Doručovacie spoločnosti sú niekedy nútené uložiť balíky na alternatívne miesta, ak je pôvodné miesto obsadené. Podľa Hekšovej je dôležité, aby nové miesto bolo podobne dostupné, čo sa týka vzdialenosti aj otváracej doby.

Problémy sa vyskytujú, keď nové miesto nie je obdobné, napríklad keď sú rozdiely v otváracej dobe alebo vzdialenosti značné. Ak sa miesto doručenia zmení na menej dostupné, môže to pre spotrebiteľov predstavovať veľké obmedzenie.

Náhradné miesto doručenia

Niektoré spoločnosti ponúkajú ľuďom možnosť vybrať si náhradné miesto doručenia, čo môže byť výhodné.

„Pre spoločnosti je odhadovanie obsadenosti doručovacích miest zložité,“ dodáva Hekšová, a preto možnosť výberu alternatívneho miesta môže zvýšiť spokojnosť spotrebiteľov. Avšak, nie všetky spoločnosti túto možnosť poskytujú a nie vždy sú v okolí dostupné alternatívne miesta.