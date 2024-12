AURES Holdings v novembri prekonal svoj vlaňajší celoročný predajný výsledok

30.11.2023 (SITA.sk) - Spoločnosť AURES Holdings, najväčší obchodník s ojazdenými a zánovnými vozidlami v strednej Európe, za 11 mesiacov tohto roku predala už vyše 92-tisíc vozidiel. Týmto dosiahla svoj doposiaľ najlepší predajný výsledok v jednom roku za 31 rokov svojho pôsobenia na trhu. Zároveň tak už o niekoľko tisíc vozidiel prekonala celkový predaj v roku 2022, ktorý bol tiež rekordný. Vďaka týmto predajným výsledkom spoločnosť so značkami AAA AUTO a Mototechna odhaduje, že sa jej celkový počet predaných áut v tomto roku priblíži až k psychologickej hranici 100-tisíc kusov.

Najpredávanejšie vozidlá v sieti AAA AUTO a Mototechna v roku 2023 Česká republika Poľsko Slovensko 1. Škoda Octavia Opel Astra Škoda Octavia 2. Škoda Fabia Škoda Octavia Škoda Fabia 3. Škoda Superb Ford Focus VW Passat 4. VW Passat Kia Sportage VW Golf 5. VW Golf VW Golf Kia Ceed 6. Hyundai i30 Renault Megane Škoda Superb 7. Kia Ceed VW Passat Hyundai i30 8. Focus Focus Dacia Duster Kia Sportage 9. Škoda Kodiaq Toyota Yaris Opel Astra 10. Kia Sportage Opel Insignia Suzuki Vitara

"Doterajšie výsledky predajov za 11 mesiacov tohto roku sú pre nás zatiaľ najlepšie v našej tridsaťjedenročnej histórii. Už 18. novembra sme prekonali minuloročný celoročný predajný rekord a k dnešnému dňu sme v skupine za tento rok predali už vyše 92-tisíc vozidiel. Ku koncu decembra sa tak dostaneme takmer na 100-tisíc predaných áut. K týmto rekordným výsledkom významne prispela naša postupná expanzia v Poľsku, ktorá medziročne viedla k zvýšeniu tamojších predajov o štvrtinu na 23-tisíc automobilov. Poľsko si tak upevnilo pozíciu nášho druhého najúspešnejšieho trhu," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings. Už v lete skupina dosiahla celkový počet troch miliónov zákazníkov, ktorým za 31 rokov svojej existencie predala alebo od ktorých vykúpila automobil. Skupina momentálne predáva až 290 vozidiel denne. Najviac áut za mesiac tento rok spoločnosť predala v auguste, a to 8 900 kusov.

K vysokým predajom v novembri prispela aj zľavová akcia Black Friday, pri ktorej AURES Holdings v sieti AAA AUTO a Mototechna zlacnil viac než 600 áut.

