Atos v spolupráci so startupom Greenspector ukázal, koľko energie spotrebuje 30 najpopulárnejších mobilných aplikácií

Hoci najväčšia vina za emisie skleníkových plynov sa v IT sektore pripisuje dátovým centrám (do roku 2025 budú zodpovedné za takmer 10 % globálnych emisií), mobilné aplikácie príliš nezaostávajú. Dokazuje to i štúdia, ktorú pre Atos pripravila spoločnosť Greenspector: predpokladaná ročná spotreba mobilných aplikácií (bez využitia sietí a serverov dátových centier) približne zodpovedá 20 terawatthodinám. To je takmer toľko, ako je ročná spotreba energie päťmiliónového Írska. Pre porovnanie, Slovensko v roku 2017 podľa správy SEPS zaznamenalo spotrebu na historickom maxime 31,06 TWh.