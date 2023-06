Aspoň malú kvapku by sme si zaslúžili, reaguje primátor Vysokých Tatier na návrh zákona

16.6.2023 (SITA.sk) - Návrh zákona o meste Vysoké Tatry vo štvrtok plénum Národnej rady SR posunulo do druhého čítania. Upraviť sa nim má vzťah štátu k mestu, ktorého samospráva prevzala po decentralizácii kompetencií a financií veľkú časť zodpovednosti za rozvoj územia.

Primátor mesta Jozef Štefaňák v reakcii pre agentúru SITA poukázal na špecifickosť mesta, v ktorom žije necelých 4-tisíc obyvateľov, no ročne tam prichádzajú milióny návštevníkov.

Náklady na celkovú údržbu sú podľa jeho slov enormné. Napríklad v časti Starý Smokovec má podľa primátora trvalý pobyt pätnásť obyvateľov.

Musia myslieť aj na turistov

„Primerane tomu sú aj podielové dane, ale kosiť, svietiť, udržiavať chodníky a koše musíme v celom Starom Smokovci. Robíme to pre turistov, a najmä tých jednodňových je tu veľmi veľa,“ opísal. Rovnako návštevníci v Tatrách zanechávajú smeti v košoch, podľa primátora musí mesto zlikvidovať asi 60 ton odpadu mesačne.





„My sa tešíme z turistov, aj detí, ktoré sem prídu na výlet a nesedia doma pri počítači, no máme s tým aj náklady,“ poznamenal. Tie sa týkajú tiež verejného osvetlenia. Mesto má celkovo 3 800 obyvateľov a podľa Štefaňáka viac ako 1 800 lámp.

„Máloktorá obec na Slovensku má na dvoch obyvateľov jednu lampu. No a toto nie je kvôli nám, ale kvôli turistom,“ dodal.

Lesné pozemky nepodliehajú dani

Poslanci z hnutia OĽaNO v dôvodovej správe zákona poukázali na to, že lesné pozemky na území mesta Vysoké Tatry sú v zmysle platného zákona lesmi osobitného určenia, a teda nepodliehajú dani z nehnuteľností. Ide o plochu približne 341 miliónov metrov štvorcových.





Dotácia v maximálnej výške 850-tisíc eur tak podľa nich predstavuje práve sumu, o ktorú mesto prichádza ročne v príjmovej časti rozpočtu vzhľadom na svoju polohu na území TANAP-u a dané lesné pozemky.

Podiel z cestovného ruchu

„Štát nám neplatí dane za pozemky. Nám tie peniaze chýbajú. Chceme sa správať aj ekologicky, no to všetko stojí obrovské peniaze,“ komentoval Štefaňák. Vysoké Tatry pritom podľa jeho slov vyrobia ročne približne 17 miliónov eur, ktoré idú do rozpočtu.





„Aspoň malú kvapku z toho by sme si zaslúžili,“ skonštatoval. Poukázal pri tom na to, že v Tatrách ubytovaní turisti navštevujú aj okolie, kde míňajú ďalšie peniaze, ktoré ostávajú v regióne. „Cestovný ruch je celosvetový fenomén a všade vo svete majú špecifické mestá svoje špecifické problémy, a kvôli tomu majú aj špecifickú legislatívu, ktorá je im šitá na mieru,“ skonštatoval primátor Tatier.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?